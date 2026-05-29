Fiscal Diego Pérez dijo que Machado le preguntó cuándo iba a definir si aceptaba el traslado y "notó avidez" en su colega

El traslado del fiscal Alejandro Machado desde una de las sedes de Delitos Económicos a la nueva de Cibercrimen, sigue generando debate tanto en la Fiscalía General de la Nación como en el sistema político.

Días atrás el fiscal Machado admitió a La Diaria que se presentó al llamado de Ferrero para ocupar el cargo en la fiscalía que se creó por la ley de presupuesto, pero afirmó que él no pidió el traslado.

El fiscal de Flagrancia Diego Pérez, a quien Ferrero le ofreció el cargo de Machado, dijo a El Observador que le sorprendió esa afirmación porque semanas atrás se encontró con su colega en el ascensor de la Fiscalía y le dijo: “¿Y Diego, cuándo vas a resolver, así hablamos de los casos?”. Agregó que "notó avidez" en su colega porque aceptara la propuesta y así lo comentó con sus compañeros de 5° turno ese mismo día.

"No pretendo cuestionar o complicar el traslado del Dr Machado, pero se ha generado una innecesaria y muy contaminante polémica quo no contribuye para nada a aclarar la situación", cuestionó.

Además dijo que si le hubieran ofrecido o le ofrecieran ahora la fiscalía de Cibercrimen u otra de las de Delitos Económicos, la aceptaría también "por la misma situación familiar", por la que accedió a pasar a la fiscalía especializada de Delitos Económicos de 1° Turno. Las fiscalías especializadas ofrecen horarios más ordenados que las de flagrancia que cumplen turnos de siete días cada pocas semanas y tienen audiencias en los juzgados a toda hora. Pérez ha explicado que se está haciendo cargo de los cuidados de su madre.

El fiscal reiteró que ese fue el principal motivo por el que aceptó ahora el cargo y no cuando Ferrero se lo ofreció por primera vez ni bien se hizo cargo de la vacante al retirarse el anterior fiscal subrogante Juan Gómez por motivos de salud. Pérez dijo que luego de ese ofrecimiento, y mucho antes de que se conociera la denuncia por el caso Cardama, fue que Ferrero lo mandó a El Salvador a capacitarse en la lucha contra la corrupción, como consignó el semanario Búsqueda este jueves.

Cardama es uno de los temas que se investigan en la fiscalía de Delitos Económicos de 1° Turno, en la que estaba Machado a cargo de Cibercrimen desde el 19 de mayo. Otro casos que sigue esa fiscalía son la compra de la estancia María Dolores, la destrucción de documentación de la investigación administrativa de Cancillería por la entrega del pasaporte a Marset que indaga a exjerarcas de la administración de Luis Lacalle Pou, y otras denuncias que involucran a políticos como una de un edil al senador colorado Andrés Ojeda y otra al diputado del mismo partido, Gabriel Gurméndez.

Pérez dijo que en su caso, frente a cada traslado al que lo han asignado "nunca" hizo cuestión por los casos que pudiera tener en curso la fiscalía a la que fue trasladado.

En el ámbito político también se sigue debatiendo sobre el tema. El exfiscal de Corte y actual prosecretario de la Presidencia Jorge Díaz opinó del tema este jueves en Desayunos Informales de Canal 12, ya que al referirse al tema Cardama sacó el tema y opinó que coincidía con lo que había declarado el expresidente Lacalle Pou en relación al caso Astesiano y al traslado de la entonces fiscal Gabriela Fossatti. "Comparto que si hay un fiscal actuando, no se lo debería cambiar", dijo Díaz.

"Ha generado ruido y el ruido lo hemos escuchado todos", insistió.

Los periodistas le recordaron el caso del fiscal Ricardo Perciballe, quien fue trasladado por Díaz cuando era fiscal de Corte en medio de una investigación al secretario de la Presidencia del momento Gonzalo Fernández. Perciballe se refirió al caso en el Parlamento en junio de 2025 y dijo que Díaz lo "perjudicó" al trasladarlo cuando estaba investigando varios casos de "relevancia", entre ellos, el caso de Fernández. Díaz contestó en ese momento que era un "caso cerrado hace 13 años".

Pérez recordó en el diálogo con El Observador también ese traslado y dijo que en ese momento generó tanta polémica el traslado de Perciballe que se realizó una asamblea de fiscales de la que él mismo participó.

Denuncia de una funcionaria de Fiscalía contra Pérez y contradenuncia de Pérez

En las últimas horas circuló información relativa a una presunta denuncia de una funcionaria de la Fiscalía que había trabajado con Pérez y relató que sufrió acoso sexual del fiscal. El semanario Crónicas del Este informó que la funcionaria administrativa Virginia Gjorgji, que fue sumariada por una queja de la fiscalía de Flagrancia de 5° Turno, a cargo de Pérez, al declarar para ese sumario denunció acoso sexual y eso no fue investigado.

El Observador consultó a la Fiscalía de Corte sobre el tema y consultó a Pérez.

Desde Fiscalía de Corte informaron que el sumario a esa trabajadora terminó hace tiempo (en 2024), y que la trabajadora presentó un escrito por medio del abogado del gremio para saber cómo se filtró esa información ya que los procesos administrativos son reservados. Además se señaló que ella no denunció acoso ante el organismo.

Por su parte, Pérez dijo que nunca fue notificado de una denuncia en su contra y que ahora hizo "la denuncia correspondiente a los efectos de que se investigue sobre estos hechos". El fiscal dijo que no haría más comentarios sobre el tema.