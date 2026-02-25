Detectaron valores de trihalometanos por encima del máximo permitido en Montevideo: OSE explica las causas

La OSE , empresa que suministra el agua potable, detectó valores de trihalometanos (THM) por encima de los máximos permitidos en Montevideo durante las últimas semanas.

Un informe de la empresa pública asegura que "esta situación podrá mantenerse hasta tanto se registren precipitaciones significativas en la cuenca del río Santa Lucía ".

El informe, al que accedió en primera instancia el diario El País, señala que los THM son " compuestos asociados a la desinfección del agua con cloro y se forman cuando el desinfectante reacciona con otros compuestos presentes en el agua , como ser materia orgánica o bromuros ".

AGUA POTABLE Presidente de OSE asegura que se resolvieron los "problemas de olor y sabor" del agua potable en Montevideo

A su vez, "se define como un índice, suma de cuatro parámetros , cuyo valor aceptable para la normativa vigente es ≤1 ", agrega el expediente. Algunas variables que pueden generar incrementos de estos valores son la temperatura del agua , concentraciones de materia orgánica y de bromuros en la fuente, el pH del agua o dosis de cloro .

"En enero de 2026, debido a la falta de precipitaciones y para resguardar las reservas de agua, se aumentó el caudal de bombeo del trasvase desde agua abajo de la presa en Aguas Corrientes. Esto generó un aumento de la concentración de Bromuros en el agua bruta, obteniéndose valores de THM en red desde 1,1 a 1,5 en 4 muestras de 5 analizadas, entre el 1° y el 9 de enero de 2026", según explica el informe.

A mediados de enero, debido a un "evento de color aparente provocado por aumento de Materia Orgánica y Manganeso en la cuenca, al aumentar la dosificación de cloro en la usina y en la red (aumento de Cloro Libre en el sistema), se generó un aumento en los índices de THM, detectándose el 27/1 en un punto de la red, un valor máximo de 2,2".

Además, "en febrero de 2026 se aumenta el trasvase de agua bruta desde aguas abajo de la presa Aguas Corrientes para mantener las reservas de agua dulce en Paso Severino. Esto genera un aumento de Bromuros en el agua bruta, generándose compuestos bromados por efecto de la desinfección, obteniendo actualmente valores del índice de THM por encima del valor máximo permitido".

El mismo informe recapitula las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el agua potable, que según detalla "establecen que se debe dar prioridad a garantizar que la desinfección nunca se vea comprometida".

"Cuando las circunstancias requieran elegir entre cumplir con las pautas microbiológicas o con las pautas para subproductos de desinfección, la calidad microbiológica siempre debe prevalecer", afirma el escrito.

A mediados de 2023, la zona metropolitana del Uruguay enfrentó una crisis hídrica que provocó que los niveles de reservas alcanzaron niveles mínimos históricos. Esto obligo que OSE debiera recurrir a otras fuentes de agua más saladas, que provocaron un aumento –primero– de los niveles de sodio y cloruros, pero luego también de otros elementos, como los trihalometanos.

Por ese entonces, el Ministerio de Salud Pública autorizó a OSE aumentó el índice permitido de este elemento de 1 a 5. Los especialistas consultados por El Observador aseguraron que a largo plazo es perjudicial para la salud estar expuesto a los trihalometanos.