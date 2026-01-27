Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes dispersas
Miércoles:
Mín  21°
Máx  25°

Siguenos en:

/ Nacional / AGUA POTABLE

"Sucia y con olor a podrido": usuarios denuncian calidad de agua de OSE pese a comunicado oficial del ente

Según indicó OSE, los controles realizados no evidenciaron parámetros fuera de los rangos habituales

27 de enero 2026 - 8:39hs
aguaturbia

OSE informó este lunes, a través de un comunicado, que no se detectaron valores de sedimento por encima de lo normal en el agua potable, pese a la advertencia previa sobre la posible alteración del color como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía.

Según indicó el organismo, los controles realizados no evidenciaron parámetros fuera de los rangos habituales. En esa línea, el gerente del Área Metropolitana de OSE, Gabriel Apolo, explicó que el cambio de color observado en algunos casos está vinculado a una primavera seca y a lluvias intensas registradas a comienzos de enero.

NOTA Ing Apolo

A pesar del comunicado oficial, varios usuarios reclamaron en redes sociales que entre el domingo y el lunes se registró agua de color marrón en distintos puntos del área metropolitana.

Más noticias
OSE advierte por cambios en el sabor y el color habitual del agua potable en Montevideo y Área Metropolitana
AFECTACIÓN DE SUMINISTRO

OSE advierte por "cambios en el sabor y el color habitual" del agua potable en Montevideo y Área Metropolitana

Planta de Aguas Corrientes
PARLAMENTO

Pagos del gobierno por nuevas obras de agua potable serán US$ 10 millones menos por año que lo previsto en Arazatí

Uno de los vecinos compartió imágenes de un filtro de agua doméstico visiblemente oscuro y aseguró que la situación se repite cada 48 horas. "OSE no bombea agua potable", acusó el usuario, quien detalló en su publicación que la zona afectada es la del barrio Goes, en Montevideo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DaniMoraguesuy/status/2015600264489599089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2015600264489599089%7Ctwgr%5Ebca60aff16589b8a9703e7f7f138e08725b04233%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2FUsuarios-mostraron-como-el-agua-de-OSE-en-Montevideo-salio-sucia-y-con-olor-a-podrido--uc951063&partner=&hide_thread=false

Otro usuario acusó que “el agua de OSE está sucia y con olor a podrido” y exhortó a que las autoridades "declaren la emergencia hídrica ya".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisEst17468144/status/2015865153573564545?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2015865153573564545%7Ctwgr%5Ebca60aff16589b8a9703e7f7f138e08725b04233%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2FUsuarios-mostraron-como-el-agua-de-OSE-en-Montevideo-salio-sucia-y-con-olor-a-podrido--uc951063&partner=&hide_thread=false

En la Costa de Oro, departamento de Canelones, también se denunciaron episodios de turbiedad en el agua "desde hace varios días". Cabe recordar que OSE había advertido que estos fenómenos no se limitarían únicamente a Montevideo, sino que también se podrían registrar en distintos puntos del Área Metropolitana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HeectorScarone/status/2015991796128502142&partner=&hide_thread=false

Temas:

OSE agua ose Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Playa de Canelones
CONTAMINACIÓN

Canelones recomendó no bañarse en dos playas del departamento por superar "valores máximos permitidos para uso recreativo"

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: Una eternidad

El dramático relato de Diego Jokas, protagonista del rescate a la familia que naufragó en Punta del Este: "Una eternidad"

BPS publicó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para febrero 2026
PASIVIDADES

BPS compartió el calendario de pago de jubilaciones y pensiones para febrero 2026: aquí las fechas

Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre: el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

"Ver ese barco uruguayo fue como ver a mi madre": el relato del argentino rescatado tras pasar la noche a la deriva y su respuesta a la polémica

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos