"Sucia y con olor a podrido": usuarios denuncian calidad de agua de OSE pese a comunicado oficial del ente

OSE informó este lunes, a través de un comunicado, que no se detectaron valores de sedimento por encima de lo normal en el agua potable, pese a la advertencia previa sobre la posible alteración del color como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía .

Según indicó el organismo, los controles realizados no evidenciaron parámetros fuera de los rangos habituales. En esa línea, el gerente del Área Metropolitana de OSE, Gabriel Apolo , explicó que el cambio de color observado en algunos casos está vinculado a una primavera seca y a lluvias intensas registradas a comienzos de enero .

A pesar del comunicado oficial, varios usuarios reclamaron en redes sociales que entre el domingo y el lunes se registró agua de color marrón en distintos puntos del área metropolitana.

Uno de los vecinos compartió imágenes de un filtro de agua doméstico visiblemente oscuro y aseguró que la situación se repite cada 48 horas . "OSE no bombea agua potable", acusó el usuario, quien detalló en su publicación que la zona afectada es la del barrio Goes , en Montevideo.

Asi salen los filtros cada 48hs en Goes, Montevideo. OSE no bombea agua potable... POSTA. pic.twitter.com/RCFhw4o5Qo — Daniel Moragues (@DaniMoraguesuy) January 26, 2026

Otro usuario acusó que “el agua de OSE está sucia y con olor a podrido” y exhortó a que las autoridades "declaren la emergencia hídrica ya".

El peor gobierno de la historia en Uruguay. El agua de @OSE_Uruguay esta sucia y con olor a podrido. Solo en gobiernos del @Frente_Amplio se puede ser tan HP.

Declaren la emergencia hídrica Ya. pic.twitter.com/jjOuj1CeVg — Licenciado Luis Estrada. (@LuisEst17468144) January 26, 2026



Declaren la emergencia hídrica Ya.

Declaren la emergencia hídrica Ya.

Declaren la emergencia hídrica Ya. pic.twitter.com/jjOuj1CeVg — Licenciado Luis Estrada. (@LuisEst17468144) January 26, 2026

En la Costa de Oro, departamento de Canelones, también se denunciaron episodios de turbiedad en el agua "desde hace varios días". Cabe recordar que OSE había advertido que estos fenómenos no se limitarían únicamente a Montevideo, sino que también se podrían registrar en distintos puntos del Área Metropolitana.