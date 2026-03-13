HIF Global presentó solicitud de Autorización Ambiental Previa por la planta que prevé construir en Paysandú

La empresa chilena HIF Global presentó ante el Ministerio de Ambiente la solicitud de Autorización Ambiental Previa de su planta de e-combustibles en Paysandú .

La solicitud se hizo concretamente ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del ministerio, como parte del proceso iniciado en 2024 . Esta solicitud incluye el Documento de Proyecto y el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).

Hace dos meses, el ministerio le había enviado a la empresa los "términos de referencia" que debía cumplir al presentar la solicitud que envió este viernes. Como la compañía había recibido la clasificación C –la más baja–, debía elaborar un estudio de impacto ambiental "completo" y realizar audiencias públicas durante el proceso .

PAYSANDÚ Gobierno firmó memorando de entendimiento con HIF Global: proyectan exportaciones a partir de 2029 y una inversión de US$ 5.385 millones

Los próximos pasos consideran la continuidad del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental , que incluye intercambios técnicos con la cartera de Ambiente y el proceso de participación ciudadana.

Durante el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, el diseño de la planta se fue ajustando. La superficie de la planta se redujo en un 35%, se disminuyó la altura de las antorchas de seguridad (flares) y se aumentó el área de servidumbre ecológica en un 70%, alcanzando las 260 hectáreas, con medidas de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

El año pasado, HIF inició el proceso de evaluación ambiental de los parques de generación eléctrica renovable que alimentarán la planta de e-Combustibles, el Parque Solar Fotovoltaico Lucía y el Parque Eólico Elena.

La empresa proyecta una inversión de US$5.385 millones y la creación de un promedio de 1.400 empleos durante su construcción y de 300 empleos directos durante la operación. Aproximadamente el 70% de las contrataciones serían mano de obra local.

La idea es que la planta se desarrolle de forma gradual en cuatro etapas. Además produciría hasta 876.000 toneladas de e-Metanol por año, reciclando 900.000 toneladas de CO en el proceso productivo, una cantidad equivalente a las emisiones anuales de casi 200.000 vehículos, según comunicó la empresa.