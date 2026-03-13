El delantero uruguayo Brian Ocampo fue decisivo este viernes para su equipo, Cádiz, en la victoria de visita por 2-0 ante Mirandés, el club en el que juega el también ex Nacional, Thiago Helguera y que jugó hasta hace tres meses a préstamo de Betis, Gonzalo Petit.
Brian Ocampo anotó un nuevo gol para Cádiz y alcanzó la mejor marca de su carrera en España en estos cuatro años
El ex Nacional fue la figura de la cancha participando activamente del juego contra Mirandés de Thiago Helguera y en el que jugó hasta hace tres meses, a préstamo, Gonzalo Petit