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Brian Ocampo anotó un nuevo gol para Cádiz y alcanzó la mejor marca de su carrera en España en estos cuatro años

El ex Nacional fue la figura de la cancha participando activamente del juego contra Mirandés de Thiago Helguera y en el que jugó hasta hace tres meses, a préstamo, Gonzalo Petit

13 de marzo 2026 - 19:25hs
Brian Ocampo anotó un nuevo gol para Cádiz

Brian Ocampo anotó un nuevo gol para Cádiz

El delantero uruguayo Brian Ocampo fue decisivo este viernes para su equipo, Cádiz, en la victoria de visita por 2-0 ante Mirandés, el club en el que juega el también ex Nacional, Thiago Helguera y que jugó hasta hace tres meses a préstamo de Betis, Gonzalo Petit.

El equipo del sur de España lucha para trepar en una tabla que lo tiene muy abajo en la Segunda división de ese país.

Su mejor momento desde que llegó a Cádiz

Brian Ocampo llegó a Cádiz procedente de en agosto de 2022.

Desde su arribo, ha alternado altas y bajas en su rendimiento.

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No obstante, en la actualidad, el ex Nacional mejoró sustancialmente su nivel.

El uruguayo vive la mejor campaña goleadora de su carrera en España, registrando cinco goles en 22 partidos.

Contra Mirandés, fue la figura de la cancha convirtiendo el 1-0 a los 6 minutos.

Disputó 67' y también participó de la jugada del segundo tanto de su equipo que lucha por seguir trepando en la tabla.

Temas:

Brian Ocampo Mirandés Gonzalo Petit Cádiz

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