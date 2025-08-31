El uruguayo Brian Ocampo fue una de las grandes figuras de su equipo, Cádiz, que este domingo derrotó como local 2-1 a Albacete por la Segunda división de España en un encuentro muy parejo y en el que los amarillos debieron extremarse para llevarse los tres puntos.
Mirá el golazo del ex Nacional, Brian Ocampo, del que habla todo el mundo, para el triunfo de Cádiz ante Albacete en España
