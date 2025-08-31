Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Mirá el golazo del ex Nacional, Brian Ocampo, del que habla todo el mundo, para el triunfo de Cádiz ante Albacete en España

El uruguayo fue una de las grandes figuras de la cancha; Mirá el golazo del ex Nacional, Brian Ocampo, del que habla todo el mundo, para el triunfo de Cádiz ante Albacete en España

31 de agosto 2025 - 15:35hs

El uruguayo Brian Ocampo fue una de las grandes figuras de su equipo, Cádiz, que este domingo derrotó como local 2-1 a Albacete por la Segunda división de España en un encuentro muy parejo y en el que los amarillos debieron extremarse para llevarse los tres puntos.

El ex Nacional está volviendo a su gran nivel en los últimos compromisos.

Un gol de antología

Cuando se estaba terminando el primer tiempo del partido con el resultado 0-0, apareció la magia de Brian Ocampo.

El uruguayo acarició la pelota con la parte exterior de su pie derecho y convirtió un golazo para el 1-0 sobre los 45+5 minutos.

Insólitamente a diferencia de otras veces, no lo gritó, sino que se limitó a caminar luego de la conversión, y esperar que todos sus compañeros lo abrazaran.

El extremo está volviendo a ser decisivo en Cádiz y este gol se hizo viral por lo notable de su definición.

Brian Ocampo Cádiz España Albacete

