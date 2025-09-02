Inumet emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes": mirá las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" que afectarán a distintos departamentos del país.
La advertencia del organismo oficial del tiempo fue emitida a las 12:30 y será actualizada, en principio, a las 14:30 horas o "ante cambios significativos".
Meteorología explicó que la alerta meteorológica responde a una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas "puntualmente fuertes".
En tal sentido, Inumet advierte que en zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Principales localidades afectadas:
Colonia: todo el departamento.
Flores : Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.
Paysandú : Casa Blanca.
Río Negro : Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Tres Quintas, Villa María y Young.
San José : Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, San José de Mayo y Villa María.
Soriano: todo el departamento.
Rige aviso especial de Inumet
Este lunes el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) alertó a la población por tormentas "fuertes y puntualmente severas" a partir de la tarde de este martes 2 de setiembre.
Según el organismo oficial del tiempo, a partir de la tarde del martes 2 una "masa de aire húmeda e inestable "comenzará a afectar la zona norte, este y parte del centro-sur del país generando tormentas fuertes, algunas puntualmente severas".
Meteorología señala, asimismo, que las condiciones "tenderán a mejorar hacia la noche del miércoles 3" pero advierte que en zonas de tormenta "se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo".