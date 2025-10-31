La faena de ovinos crece y corderos sobresalientes se colocan a más de US$ 6 por kilo

La faena semanal de ovinos fue la más alta del año y con holgura : las 28.170 cabezas que pasaron por la industria frigorífica suponen 31% más que en la segunda semana de enero que hasta ahora era la de mayor actividad en 2025.

Octubre podría ser el primer mes de aumento interanual en el ingreso de ovinos a faena, con un crecimiento fuerte de la faena de corderos (5%) y borregos (62%) respecto a octubre de 2024.

Con la demanda muy sostenida de carne del exterior, “hoy se carga cualquier ovino con facilidad” y a precios destacados, afirmó el vicepresidente de la sociedad de criadores de la raza carnicera Texel, Lucas Lacava.

El lunes en la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) se estableció un promedio de US$ 5,59 por kilo para los negocios con corderos de la semana anterior, apenas dos centavos por debajo del récord de precio de US$ 5,61 en 2011.

En el mercado “hay valores bastante más altos”, sostuvo Lacava en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

“La marca Guayabo de carne está pagando hasta un 10% de sobreprecio y hoy US$ 6,20 o US$ 6,30 por kilo de cordero es un precio que se consigue”, dijo.

Otras industrias que se encuentran compitiendo con ese precio están teniendo que subir los valores, afirmó.

La demanda se tiene que ir ajustando a la oferta “con precios que están en niveles históricos y entradas rápidas” afirmó Ariel Núñez de Escritorio Freire.

Indicador de precios del INAC para corderos y ovejas

El indicador de precios del Instituto Nacional de Carnes (INAC) mantiene al cordero estable en un promedio de US$ 5,68 y con importantes volúmenes de negocios entre US$ 5,82 y US$ 5,88 por kilo.

Para las ovejas la referencia de INAC señaló un fuerte incremento de US$ 4,69 a US$ 4,84 en la semana del 19 al 25 de octubre.

El precio de exportación de la carne ovina en los últimos 30 días es de US$ 5.913 por tonelada y en lo que va de año se llevan exportadas 9.088 toneladas a un promedio de US$ 5.414.

La brecha de valor se sigue ampliando: 42% más que en 2024.

Lanas en busca de un nuevo equilibrio

0015011690.webp

El mercado australiano de la lana subió en dólares esta semana a US$ 9,33 por kilo base limpia luego de tres semanas a la baja, ayudado por el tipo de cambio. Los precios en moneda local –el dólar australiano se fortaleció– bajaron por cuarta semana.

En los negocios en el mercado lanero local la oferta operó con cautela frente a las propuestas de precios por debajo de los máximos de principios de octubre.

Se registraron negocios por lanas Merino de todo el rango de diámetros a precios superiores a los de la zafra pasada, si bien los productores con lotes que cuentan con certificaciones mayormente optaron por esperar que el mercado se acomode.

Para la última semana se informaron referencias de operaciones por lanas de 16,8 micras acondicionada con grifa verde pero sin certificaciones a US$ 8,25 por kilo vellón, ventas de lotes en el eje de 18 micras sobre los US$ 7,50 por kilo y referencias de US$ 6 por kilo para lanas Merino de 20 micras.

En el rango de 21 a 22 micras los negocios se hicieron sobre US$ 5,50 por kilo con un premio de 5% en los casos de lotes certificados.

Los remates de Australia vieron pasar una oferta 8% inferior a la semana anterior, de la que se colocó el 88%, unos 31 mil fardos.

Los precios más presionados fueron los del rango de lanas más finas, al tiempo que se fortalecieron las referencias para lanas de 20 y 21 micras y también las de 28 micras, lo que indica un interés selectivo en lanas más gruesas señalan los analistas australianos. En esos sectores de oferta los precios actuales son los más altos en cinco años.