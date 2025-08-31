El técnico de Seattle Sounders calentó la previa de la final de hoy de la Leagues Cup ante Inter Miami y le mojó la oreja a Luis Suárez

Luis Suárez está pronto para jugar una nueva final, la primera con su nuevo club, Inter Miami, además, de carácter internacional, por lo que el uruguayo junto a su compañero y amigo, Lionel Messi, intentarán no perder esta oportunidad ante Seattle Sounders en la definición de la Leagues Cup. El técnico rival, Brian Schmetzer, calentó la previa y dijo que el uruguayo no va a poder superar a nadie.
