LEAGUES CUP

El técnico de Seattle Sounders calentó la previa de la final de hoy de la Leagues Cup ante Inter Miami y le mojó la oreja a Luis Suárez

31 de agosto 2025 - 15:20hs
Luis Suárez en Inter Miami vs Tigres por Leagues Cup

Foto: AFP

Luis Suárez está pronto para jugar una nueva final, la primera con su nuevo club, Inter Miami, además, de carácter internacional, por lo que el uruguayo junto a su compañero y amigo, Lionel Messi, intentarán no perder esta oportunidad ante Seattle Sounders en la definición de la Leagues Cup. El técnico rival, Brian Schmetzer, calentó la previa y dijo que el uruguayo no va a poder superar a nadie.

El mismo se disputará a final única en el Lumen Field de Seattle, donde serán visitantes, ante 65 mil personas.

Las palabras del técnico de Seattle contra Luis Suárez y Lionel Messi

Brian Schmetzer, entrenador de Seattle Sounders, habló del rival, Inter Miami, y sobre todo, fue consultado por la dupla Luis Suárez y Lionel Messi.

"(Luis) Suárez no va a adelantar a nadie porque Yeimar (Gómez Andrade) es más rápido", dijo el entrenador del rival de las garzas de Miami.

A su vez, también opinó sobre el astro argentino.

"(Lionel) Messi es posiblemente el mejor jugador que el mundo haya visto jamás. Pero tenemos a Paul Rothrock, a Jackson Ragen, a Snyder Brunell, a Andrew Thomas, a Pedro (De la Vega). Nosotros también tenemos buenos jugadores", aseveró Schmetzer, intentando ratificar a sus dirigidos.

Y agregó: "Y vamos a jugar como locales con 65 mil personas apoyándonos".

Sin dudas que ya se palpita con clima de final un partido que es muy esperado.

