En su arribo a Uruguay previo a la fecha de Eliminatorias, Darwin Núñez explicó los motivos que lo llevaron a fichar por el Al-Hilal

El jugador de la selección uruguaya y reciente fichaje del Al-Hilal, Darwin Núñez , arribó esta mañana a Uruguay para ponerse a las órdenes de Marcelo Bielsa . En declaraciones a la prensa, el artiguense se refirió a su llegada al Arabia Saudita y explicó que la decisión fue para contar con "más minutos" de cara al Mundial.

Darwin se mostró "muy contento" por volver con la selección y dijo que durante la fecha pasada, donde permaneció suspendido, estuvo "un poco jodido" , sin embargo, reconoció que sus compañeros "lo hicieron bien" en los dos partidos pasados.

Consultado por su llegada al club árabe, Núñez apuntó que su nuevo club es "otro mundo" . "Muy contento por esta nueva experiencia en una liga que está creciendo" , subrayó.

Tras esto, explicó que necesitaba "rodaje" , al estar cerca del Mundial 2026, y quería contar con "minutos" que sentía que en el Liverpool no iba a tener.

"Fue una decisión un poco complicada, pero estoy muy contento por esta oportunidad y aprovechando al máximo", aseveró.

En cuanto al nivel competitivo del fútbol de Saudí, aseguró que este "está creciendo" y destacó el pasaje Al-Hilal durante el más reciente Mundial de Clubes, donde su nuevo club avanzó hasta los cuartos de final eliminando al Manchester City de Pep Guardiola.

"Jugaron contra grandes equipos y lo hicieron bien. También hay otros equipos de Arabia que ahora están fuertes y creo que va a ser un año muy interesante en la Liga Saudí", sostuvo.

Sobre si habló con Bielsa tras su fichaje, reconoció que aún "no", por lo que hoy sabrá si le va a "tirar de la oreja" o no. "Espero que sea algo bueno y positivo", dijo.

El ex Liverpool volvió a referirse después a su decisión de fichar por el Al-Hilal y reiteró que la decisión se debió a que "quería tener más minutos", ante la cercanía con el Mundial.

"Quiero llegar bien físicamente, estar a la orden para el entrenador y para mi compañero, obviamente, y para dar lo mejor de mí en el Mundial", contó.

Acerca de su nivel goleador, Núñez aceptó que no viene con una "racha de goles", pero afirmó que seguirá "trabajando" y que tarde o temprano la cosa "se va a dar".

Darwin Núñez no podrá estar a las órdenes de Marcelo Bielsa para el partido ante Perú del jueves 4, producto de que aun la resta una fecha de suspensión, aunque sí podrá estar para el técnico argentino cuando Uruguay cierre su pasaje por las Eliminatorias el martes 9 ante Chile.

Su debut en Arabia y el gol que le anularon

El nueve ex Peñarol debutó este viernes con su nuevo club, Al-Hilal que derrotó 2-0 como local en el Kingdom Arena a Al-Riyadh por la primera fecha de la Saudi Pro League, la liga de Arabia Saudita.

Cuando recién había comenzado el partido y apenas se cumplían 9 minutos, Núñez hizo un gol y lo festejó como loco frente a su hinchada.

No obstante, segundos después, el mismo fue anulado.

¿Por qué? Es que cuando partió un centro desde la derecha a cargo de Joao Cancelo, la pelota le llegó al serbio Sergej Milinkovic-Savic, y este cometió una falta a un zaguero rival, justo cuando el balón le había quedado a Darwin Núñez, quien convirtió su gol.

El uruguayo jugó hasta los 85 minutos y fue sustituido por el técnico Simone Inzaghi, ante el aplauso de todo el estadio.

Marcelo Bielsa en conferencia sobre Darwin Núñez y su nuevo cuadro: "No fui consultado y me parece totalmente lógico"

Consultado sobre el pase de Darwin Núñez de Liverpool a Al Hilal, Bielsa expresó: "No es una decisión de la que yo haya ofrecido mi opinión, esa opinión solamente la daría en caso de que sea requerida, pero no fui consultado y me parece totalmente lógico por una serie de factores: Darwin es un jugador que ya ha hecho en su corta edad muchos procesos, llegó a Europa, pasó a un club portugués, pasó a uno de los clubes del mundo y ahora pasa a un mercado que ha revolucionado el fútbol. Ya no se puede decir que Arabia es un mercado de segundo nivel ni muchísimo menos. Usted vio que están las cinco grandes ligas que son Italia, España, Inglaterra, Alemania y Francia. Habría que ver en qué sitio ingresa Arabia con su competencia, a qué parte del escalafón, pero va a estar allí, en primera medida por la jerarquía de los jugadores que hay. Hay pocas ligas del mundo que tangan tantos jugadores de tanto nivel".