Inumet actualizó la alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes": mirá las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la alerta amarilla para este domingo por "tormentas puntualmente fuertes" en varias zonas del país.
Según meteorología, la advertencia es producto de una "perturbación atmosférica" asociada a una "masa de aire húmeda e inestable".
"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica, acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", informaron.
"Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia", añadieron los expertos.
La advertencia entró en vigencia en la mañana de este domingo y será actualizada al mediodía o ante cambios significativos.
Principales localidades afectadas por la alerta amarilla de Inumet:
Artigas: todo el departamento.
Paysandú: Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Lorenzo Geyres, Paysandú, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú
Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: todo el departamento
Tacuarembó: Arerungua.