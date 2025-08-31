Inumet actualizó la alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes": mirá las zonas afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) actualizó la alerta amarilla para este domingo por "tormentas puntualmente fuertes" en varias zonas del país.

Según meteorología, la advertencia es producto de una "perturbación atmosférica" asociada a una "masa de aire húmeda e inestable".

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica , acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes ", informaron.

"Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia", añadieron los expertos.

La advertencia entró en vigencia en la mañana de este domingo y será actualizada al mediodía o ante cambios significativos.

Se actualizará a las 12:00 o ante cambios significativos



Principales localidades afectadas por la alerta amarilla de Inumet:

Artigas: todo el departamento.

Paysandú: Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Lorenzo Geyres, Paysandú, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú

Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: todo el departamento

Tacuarembó: Arerungua.