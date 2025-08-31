Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
nubes
Lunes:
Mín  12°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / TIEMPO

Inumet actualizó la alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes": mirá las zonas afectadas

Según Inumet, la advertencia es producto de una "perturbación atmosférica" asociada a una "masa de aire húmeda e inestable" que afecta el país

31 de agosto 2025 - 9:40hs
Inumet emitió una alerta amarilla

Inumet emitió una alerta amarilla

Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó la alerta amarilla para este domingo por "tormentas puntualmente fuertes" en varias zonas del país.

Según meteorología, la advertencia es producto de una "perturbación atmosférica" asociada a una "masa de aire húmeda e inestable".

"Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica, acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes", informaron.

Más noticias
maximas de hasta 25°c, aumento de nubosidad y tormentas: asi estara el ultimo fin de semana de agosto, segun inumet
CLIMA

Máximas de hasta 25°C, aumento de nubosidad y tormentas: así estará el último fin de semana de agosto, según Inumet

Se espera un día soleado en Montevideo
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 30 de agosto

"Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia", añadieron los expertos.

La advertencia entró en vigencia en la mañana de este domingo y será actualizada al mediodía o ante cambios significativos.

Embed

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla de Inumet:

Artigas: todo el departamento.

Paysandú: Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Lorenzo Geyres, Paysandú, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú

Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Salto: todo el departamento

Tacuarembó: Arerungua.

Temas:

Inumet Alerta amarilla tormentas lluvias

Seguí leyendo

Las más leídas

Captura de pantalla del video que compartió la cámara pesquera
VIDEO

Cámara pesquera denunció públicamente "hechos de violencia" en el Puerto de Montevideo tras pelea en un barco

El Cilindro de Avellaneda
INSTRUCCIÓN

Conmebol volvió a instruirle un expediente disciplinario a Peñarol; los aurinegros presentaron formalmente una queja por el trato recibido de parte de Racing en Copa Libertadores

Nacional
TORNEO CLAUSURA

River Plate 0-3 Nacional: el tricolor goleó con tantos de Julián Millán, Maximiliano Gómez y el Diente López

El ROU Uruguay hallado por la expedición Uruguay SUB200 este viernes
HALLAZGO

La curiosa historia del destructor que participó en la Segunda Guerra Mundial y fue hallado por la expedición Uruguay Sub200

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos