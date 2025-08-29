Dólar
/ Nacional / CLIMA

Máximas de hasta 25°C, aumento de nubosidad y tormentas: así estará el último fin de semana de agosto, según Inumet

El domingo las condiciones meteorológicas "desmejorarán con lluvias y tormentas, algunas fuertes", adelanta el pronóstico oficial

29 de agosto 2025 - 7:51hs
El tiempo, el clima, tormentas, nubes, lluvia, mal tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este fin de semana, el último del mes de agosto, y adelantó que se esperan "algunos chaparrones".

El jefe de Pronósticos del organismo oficial del tiempo, Néstor Santayana, señaló que este viernes 29 amaneció frío en la mañana y advirtió que hay probabilidad de "lluvias escasas y heladas" en el Este del país, al tiempo que en el resto del territorio el tiempo se presentará "algo nuboso y nuboso".

El sábado 30, en tanto, Meteorología espera "un aumento en la nubosidad" y temperaturas máximas que en la tarde oscilarán entre los 23°C y los 25°C.

Las proyecciones de Inumet señalan que el domingo 31 las condiciones meteorológicas "desmejorarán con lluvias y tormentas, algunas fuertes, en el litoral Oeste", que luego "se extenderán al resto del país".

"En la franja costera del Este el viento incrementará de dirección Noreste con rachas algo fuertes", cierra el especialista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1961152152102940922&partner=&hide_thread=false
