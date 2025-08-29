Este viernes llegan militares uruguayos procedentes del Congo: serán recibidos por ministra Lazo y comandante en jefe del Ejército

Parche de los Cascos Azules de la ONU Diego Battiste

El Ejército Nacional informó que este viernes llegarán 171 soldados uruguayos desde la República Democrática del Congo. Se trata del segundo de los cuatro vuelos que se requieren para completar la rotación.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo al comunicado oficial de la fuerza, el arribo está previsto para las 17:00 horas. Los 171 electivos que regresan a Uruguay serán recibidos por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y comandante en Jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Posteriormente los efectivos serán trasladados directamente a la Brigada de Infantería N°1 "Gral. Eugenio Garzón", donde se cumplirá con los protocolos sanitarios correspondientes "con la mayor celeridad posible" para que finalmente puedan ser reintegrados a sus unidades de origen y posteriormente reencontrarse con sus familias.

La primera llegada El 3 de junio, 200 efectivos del Batallón "Uruguay IV" regresaron al país desde tras ser parte de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco). El vuelo con los cascos azules llegó a las 06:35 y, en esa oportunidad, fue recibido por el presidente Yamandú Orsi junto a autoridades civiles y militares.

En ese entonces también se realizó la ceremonia de despedida para los efectivos que partieron hacia África, con la presencia de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.