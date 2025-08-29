Dólar
Nacional

Este viernes llegan militares uruguayos procedentes del Congo: serán recibidos por ministra Lazo y comandante en jefe del Ejército

Se trata del segundo de los cuatro vuelos que se requieren para completar la rotación

29 de agosto 2025 - 10:03hs
Parche de los Cascos Azules de la ONU
Parche de los Cascos Azules de la ONU Diego Battiste

El Ejército Nacional informó que este viernes llegarán 171 soldados uruguayos desde la República Democrática del Congo. Se trata del segundo de los cuatro vuelos que se requieren para completar la rotación.

De acuerdo al comunicado oficial de la fuerza, el arribo está previsto para las 17:00 horas. Los 171 electivos que regresan a Uruguay serán recibidos por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y comandante en Jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Posteriormente los efectivos serán trasladados directamente a la Brigada de Infantería N°1 "Gral. Eugenio Garzón", donde se cumplirá con los protocolos sanitarios correspondientes "con la mayor celeridad posible" para que finalmente puedan ser reintegrados a sus unidades de origen y posteriormente reencontrarse con sus familias.

La primera llegada

El 3 de junio, 200 efectivos del Batallón "Uruguay IV" regresaron al país desde tras ser parte de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco). El vuelo con los cascos azules llegó a las 06:35 y, en esa oportunidad, fue recibido por el presidente Yamandú Orsi junto a autoridades civiles y militares.

En ese entonces también se realizó la ceremonia de despedida para los efectivos que partieron hacia África, con la presencia de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.

