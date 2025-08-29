Foco de varicela en la Unidad Nº7 de Canelones: este viernes comienza la vacunación de internos y policías

El foco de varicela se originó en el Módulo 2 Marcelo Casacuberta

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) confirmó un brote de varicela en la Unidad Nº7 de Canelones. Como medida de resguardo, y siguiendo los protocolos epidemiológicos establecidos por el Ministerio del Interior, se dispuso el aislamiento preventivo en el sector afectado con el fin de evitar la propagación del virus entre la población interna. Además, este viernes se llevará adelante una jornada de vacunación destinada a personas privadas de libertad y funcionarios del establecimiento penitenciario.

Esta acción se toma por un período de 15 días, durante los cuales se suspenderán tanto los ingresos como los traslados hacia la unidad, para prevenir la posible expansión de nuevos focos. Además, se lleva a cabo un seguimiento de las personas que fueron trasladadas desde la unidad en los últimos 21 días, en un esfuerzo por controlar la situación. Según la información oficial, la situación se constató en el Sector A del Módulo 2.

En cuanto a las medidas preventivas, se estableció la suspensión de visitas al sector durante 30 días. Esta restricción podría extenderse si se detectan nuevos casos, como recomendó el Ministerio de Salud Pública (MSP), hasta completar los 21 días desde el último contagio. Por su parte, la recepción de paquetes se mantiene con normalidad, y se incluirá un día de visita adicional en este sector.

El resto de la unidad también contará con restricciones, según indicaciones del MSP. Se prohibirá el acceso a mujeres gestantes, niños menores de un año, adultos mayores de 60 años y personas inmunodeprimidas, como medida de prevención.

Este viernes 29 de agosto, a partir de las 08:30 horas, la Intendencia de Canelones, en colaboración con el MSP, llevará a cabo una jornada de vacunación en la unidad. Se destinarán 200 dosis para inmunizar a 185 personas privadas de libertad y funcionarios que no hayan recibido la vacuna previamente. Se excluye de esta jornada a los mayores de 50 años, quienes ya habrían recibido la vacuna o habrían cursado la enfermedad.