Policías rescataron a tres personas que quedaron atrapadas en un incendio una casa en barrio Flor de Maroñas

Una familia de tres personas quedó atrapada en un incendio en su casa en el barrio Flor de Maroñas y fue rescatada por varios policías , confirmaron fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el foco ígneo tuvo lugar en una vivienda ubicada en calles Areguatí y Santo Tomé .

Personal policial que se encontraba en la escena escuchó varios gritos dentro de la casa y, al acercarse, avistaron a una mujer que pedía ayuda desde el garaje .

MONARQUÍA Los reyes con vecinos afectados por los incendios en Galicia: aplausos y un mensaje de esperanza

INCENDIO FATAL Una mujer y un hombre murieron en un incendio en Castillos; parte de la casa colapsó por las llamas

Al constatar esta situación, los oficiales entraron en la vivienda y lograron rescatar a la mujer de 64 años y a dos personas más, su pareja de 63 años y su hijo de 34 .

Producto de que en el frente de la casa se estaba generando varias explosiones debido al contacto de una línea de UTE con las llamas, los oficiales llevaron a las víctimas por el patio de la vivienda y, con la ayuda de vecinos, pasaron por un muro y escaparon por una casa lidera.

Según el consignado medio, los sexagenarios sufrieron una intoxicación por la inhalación de humo y fueron trasladados a un centro médico. Por su parte, el hombre de 34 años no revistió heridas mayores y fue asistido por personal médico en el lugar.

Las llamas provocaron afectaciones totales en dos habitaciones de la casa. Personal de Antel se encuentra en el lugar reparando los cableados. La manzana, por el momento, permanece sin internet.