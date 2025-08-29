Dólar
La Policía investiga el asesinato de un hombre de 31 años que fue apuñalado en el barrio 40 Semanas

La víctima, quien poseía cinco antecedentes penales y estaba requerida por la Policía, mantuvo una pelea con otro hombre

29 de agosto 2025 - 12:44hs
Un hombre de 31 años murió tras ser apuñalado

Un hombre de 31 años murió tras ser apuñalado

Inés Guimaraens

Un hombre de 31 años fue asesinado con un arma blanca este jueves en el barrio 40 Semanas, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

El homicidio ocurrió en horas de la tarde de este jueves, en la calle Pedro Fuentes esquina Camino General Máximo Santos.

La víctima, quien poseía cinco antecedentes penales y estaba requerida por la Policía, mantuvo una pelea con otro hombre y, en determinado momento, éste sacó un arma blanca y atacó su pierna derecha. Tras esto, el atacante escapó del lugar, según informó Subrayado (Canal 10).

Personal policial recibió varias llamadas que dieron aviso de la presencia de la víctima caída en una zanja y con "abundante sangrado".

Los oficiales trasladaron al hombre con vida a la policlínica Capitán Tula, donde falleció poco después.

El caso está siendo investigado Departamento de Homicidios, quienes buscan esclarecer lo ocurrido y dar con el autor del crimen.

