Durazno: un hombre murió tras sufrir graves quemaduras mientras intentaba robar combustible de varios autos

Autos. (Archivo) Camilo dos Santos

Un hombre de 26 años murió este domingo tras sufrir graves quemaduras mientras intentaba robar combustible de varios autos en la localidad de Sarandí del Yí, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Durazno a El Observador.

Según informó Montevideo Portal, este domingo el joven fue visto sacándole combustible a varios autos que estaban en reparación en la casa de su padre.

Desde la Jefatura de Durazno indicaron que la principal hipótesis de las autoridades es que la víctima estaba robando el combustible, ya que contaba con antecedentes de hurtos a otros autos.

En un momento, y por causas que se tratan de establecer, se inició un incendio que causó graves quemaduras al hombre, quien primero fue trasladado a un centro de salud de Sarandí del Yí y luego fue derivado al Centro Nacional de Atención al Quemado (Cenaque) de Montevideo.

Este lunes el joven falleció en el Cenaque debido a la gravedad de las heridas sufridas, detallaron desde la Policía duraznense, que investiga el caso junto a la Fiscalía del departamento.