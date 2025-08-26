¿Cómo sigue la investigación de los incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile? El fiscal del caso brindó detalles

Mariano Zitto , el fiscal encargado de llevar adelanta la investigación de los incidentes entre los hinchas de Independiente y la U de Chile en el estadio Libertadores de América y que incluso dispuso la cláusula del recinto, brindó detalles que cómo evoluciona el caso.

En diálogo con Radio La Red de Argentina, indicó en primera instancia: "No hablé antes porque las implicancias, llamados y demás trascendieron lo meramente judicial y deportivo porque había hasta cuestiones diplomáticas en el medio. Fueron días distintos y bastante atípicos".

Con respecto a los hechos y lo sucedido, brindó los primeros detalles: "Estaba en una cena por mi cumpleaños y empezaron a llamarme y empezamos a ver cómo se daban las cosas. Y en un momento ya cuando empezó una serie de trascendidos le digo al ayudante de fiscal ‘vamos para Avellaneda que esto se está poniendo bastante gris, tirando a oscuro’".

En base a las primeras versiones que comenzaron a circular en el momento, incluso sobre fallecidos, dijo: "En un principio se decía eso. Varias víctimas fatales y hasta un menor. De todos modos, si bien no pasó eso, los hechos con los que nos encontramos era una escena de destrucción . Hasta las varillas de la construcción de los escalones, habían sacado los tendidos eléctricos. Había sangre arterial en las escaleras", detalló.

"La destrucción en el lugar era como si hubiera caído una bomba. Podría haber sido algo muchísimo peor, pero no por eso deja de ser inhumano el tipo de agresiones que se registraron", agregó Zitto.

"En cuanto a la investigación, lo primero que dispongo es preservar, clausurar y suspender las dos tribunas donde estaba la parcialidad chilena. Y después, los enfrentamientos que se dieron en general en la cabecera. Clausuro eso porque tiene que ver con la investigación", explicó el fiscal.

"Después, recibo del Municipio un informe de las cámaras que dan cuenta de un claro problema con la prevención. La falta de coordinación entre la seguridad privada que ofrece el club y que exige Conmebol con las autoridades policiales que estaban afuera. Y dije: ‘esto ya pasó de un mero desencuentro", suscribió.

La responsabilidad de Independiente en la seguridad

Por otro lado, tras lo mencionado anteriormente sobre la coordinación entre el club y Conmebol en la seguridad, fue preguntado si tuvo en claro que fue lo que realmente pasó: "No. De las cerca de 30 investigaciones que se derivaron de este conflicto en general, una de las causas que nace al principio es la de las responsabilidades tanto del organizador, que es Independiente, como de la Policía Bonaerense en cuanto a la prevención en general: por qué llegamos a este nivel de agresión que terminó, no solo con la suspensión sino con las batallas que dieron la vuelta al mundo".

Incidentes entre Independiente y U de Chile Incidentes entre Independiente y U de Chile AFP

"Les puedo decir que el bombardeo de imágenes que nos llegaron es incontable. Acá había familias, uno de los motivos para pedir la clausura es considerar el tenor, la fuerza de estas imágenes. Esta persona desnuda en la tribuna, golpes a más no poder o incluso personas que estaban arrodilladas haciéndoles pedir perdón...", enumeró Zitto.

"Ya cuando ingresa la gente de Chile, que fueron dos o tres horas antes, empiezan con esta situación que va creciendo, la rotura de las cámaras... Uno de los planteos que hice, que las autoridades de la Conmebol se retiraron cuando yo llegué y hablaron dos segundos conmigo, es esta situación. Esto venía en escalada desde antes, ya caían cosas de la tribuna visitante a la local" expresó el fiscal y remarcó que "esto se podría haber evitado y la violencia que escala antes del partido ya debería haber alertado a los organizadores".

El accionar policial durante el caos

En otra línea, el fiscal Mariano habló sobre el accionar policial: "Dentro de lo que es la investigación de todo esto, uno de los cuestionamientos que hay que desentrañar es esta situación. Así como se detuvo a más de 100 personas de Chile, hay una imagen que es latente: en un momento quedan en la tribuna superior pocas personas a comparación del conflicto de inicio: acá cómodamente se puede aprehender, delimitar e identificar quién es el agredido y quién es el agresor en el momento, solo con las cámaras".

"La primera observación en cuanto a la intervención de la Policía: cuando la Conmebol le pide que saquen a la parcialidad chilena, informa que decide no intervenir porque podría generarse un colapso mayor ante la cantidad de personas que había ahí. Pero después, cuando se redujo la cantidad de gente se observa y lo pongo entre comillas ‘una descoordinación entre quién y cómo actuar'", manifestó.

"La idea es que el Ministerio de Seguridad, con Independiente, con la AFA, con Aprevide y con la Conmebol delineen cómo van a actuar para evitar que hechos tan graves se vuelvan a repetir", explicó en base a lo que debe ocurrir para que se cancele la clausura del estadio Libertadores de América.