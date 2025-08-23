La amenaza de un hincha de la U de Chile a los de Independiente: "No los vamos a recibir con los brazos abiertos"

La Nación+

El partido entre Independiente y la U de Chile será recordado como uno de los días más negativos en la historia del fútbol sudamericano, tras los escalofriantes incidentes entre ambas hinchadas que derivó en la suspensión del encuentro y múltiples heridos en el estadio Libertadores de América.

Los hinchas de la U de Chile comenzaron a agredir a los de Independiente, ubicados en los costados y por debajo de la tribuna visitante y, ante la escasez de policías debido al mal operativo de seguridad que se diagramó, la barra brava del Rojo tomó cartas en el asunto para defender a los suyos y terminó en una guerra.

Muchos aficionados visitantes fueron detenidos y resultaron heridos de gravedad ante la embestida de la barra brava de Independiente contra los hinchas de la U de Chile y las imágenes son realmente escalofriantes. Es por eso que los simpatizantes chilenos ya amenazan a los del Rojo cuando en algún momento les toque ir a su país.

La amenaza de los hinchas de la U de Chile Antes de regresar a su país, en el aeropuerto internacional de Argentina, un hincha de la U de Chile habló con medios televisivos y lanzó una amenaza: "Aquí el problema va a ser directamente con los de Independiente. Con ellos tuvimos el problema, con ellos lo tenemos que solucionar", comenzó advirtiendo.

Incidentes entre Independiente y U de Chile Incidentes entre Independiente y U de Chile AFP "En algún momento van a tener que ir a Chile, y el recibimiento no va a ser hostil por como nos trataron. Obviamente no los vamos a recibir con los brazos abiertos. Le pegaron un palazo a un nene de 15 años, ¿Qué más esperan?", agregó. Con respecto a las acusaciones de agresiones por parte de la U de Chile a empleadas del club y la violencia de ambas partes, el hincha dijo: "Dentro de la galería donde estuvimos nosotros, violencia no hubo. El portón estuvo suelto todo el partido".