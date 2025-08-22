El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que evalúan acciones contra seguidores argentinos, que no hubo "ni un solo hincha de Independiente detenido" y que "nada justifica la violencia que vimos"; mirá el video

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los incidentes registrados por hinchas en el partido de que se realizó la noche del miércoles en Argentina entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana y que dejó un centenar de seguidores chilenos detenidos y varios hospitalizados.

Ya temprano en la mañana de este viernes y como informó Referí, había informado la liberación de 104 hinchas de Universidad de Chile.

Gabriel Boric habló este viernes en una conferencia de prensa improvisada en Chile, respecto a las acciones a seguir y a lo que ya se hizo por parte de su gobierno.

“Nada justifica la violencia que vimos contra chilenos en Argentina. ¡Nada! Nada justifica el linchamiento y la brutalidad, barbarie contra los hinchas de Universidad de Chile y por eso, como presidente de la República le di la orden al embajador José Antonio Viera-Gallo, de apersonarse y revisar hospitales y comisarías", comenzó diciendo el presidente de Chile.

El presidente de Chile, Gabriel Boric

Y continuó: "Pero además me pareció que dada la gravedad del asunto, nuestro ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tenía que ir personalmente y se reunió con la ministra (Patricia) Bullrich, con el gobernador (de la Provincia de Buenos Aires, Axel) Kicillof y afortunadamente ayer en la noche, el fiscal dio la orden de la liberación de las 104 personas que estaban detenidas".

"Las responsabilidades las tendrá que establecer la Justicia, Como presidente de la República, mi deber es velar por la integridad y el respeto de los derechos de todos los chilenos y chilenas, que fueron agredidos con una brutalidad inaceptable y ahí claramente hubo graves fallas en la organización", explicó.

Incidentes entre Independiente y U de Chile Incidentes entre Independiente y U de Chile AFP

Y terminó: "Cuando uno ve las imágenes, esto no puede quedar así nomás. Mi opinión es que es razonable querellarse contra quienes realizaron este tipo de agresiones. Hay una persona que golpea a matar a un hincha de la U y después, esa misma persona empuja a uno de los hinchas que cae al vacío. La Policía argentina no detuvo a hinchas de Independiente y para mí esto es grave. Vamos a ser firmes en nuestra posición".