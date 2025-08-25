Dólar
/ Nacional / ACOSO

Mujer de 36 años denuncia que es acosada hace cinco meses por un hombre en Cordón y criticó a la Policía: "El botón de pánico no funciona"

"Estoy muy cansada, no estoy pudiendo dormir en las noches, tengo que tomar ansiolíticos, no estoy generando ingresos", lamentó la denunciante

25 de agosto 2025 - 14:10hs
Patrullero de la Policía. (Archivo)

Patrullero de la Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

Una mujer de 36 años denunció que es acosada hace casi cinco meses por un hombre en su casa del barrio Cordón y criticó la actuación de la Policía, que no le brinda garantías a pesar de que la justicia dispuso una orden de alejamiento contra el hombre, según su versión.

En una entrevista con Telemundo, Natacha relató que el día que cumplió 36 años, el 1º de abril, este hombre se acercó a su hogar de Cordón y comenzó a acosarla, en un acercamiento que se mantuvo durante meses.

"Un día fue con una linterna y me comenzó a apuntar (...). Llegó a romper la reja, y me dijo que me iba a violar", relató Natacha, que remarcó que el hombre ha intentado forzar en varias oportunidades su ventana y hasta le ha robado ropa interior.

"Me dieron ataques de ansiedad, me tuve que ir de mi casa, mis amigos me tuvieron que ir a buscar, desde ahí no estoy pudiendo dormir en mi casa, desde ahí estoy en la casa de una amiga. No puedo ir a trabajar porque esto me está afectando en lo emocional y en lo físico, no estoy comiendo", relató la mujer.

"Estoy muy cansada, no estoy pudiendo dormir en las noches, tengo que tomar ansiolíticos, no estoy generando ingresos. Todo es una bola de nieve que me está afectando, yo no puedo creer que este tipo esté afuera", agregó.

Natacha realizó varias denuncias policiales por esta situación, y días atrás la justicia impuso medidas cautelares contra el hombre: le colocaron una tobillera electrónica y le prohibieron acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima, según informó el citado medio.

Sin embargo, la mujer criticó que "es un desastre todo el sistema": "El botón de pánico no funciona, te llaman para avisarte que el tipo está cerca y que te resguardes, más o menos un 'manejate por tus propios medios'. Te dicen que te van a mandar un patrullero, no te lo mandan".

Incluso afirmó que el mismo día que se dictaminó el alejamiento, el hombre fue hasta la casa de la mujer diciéndole a algunos vecinos que la "conocía", cuando no era así.

Otra resolución judicial referente al caso de Natacha indicó que la Policía y Fiscalía ignoraron las varias denuncias de la mujer, y marcó que el hombre denunciado es de "alto riesgo" debido a sus antecedentes y su accionar, por lo que de no aplicarse medidas la víctima podría estar en un riesgo "extremo".

