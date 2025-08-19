Falleció la mujer de 82 años que sufrió fracturas expuestas en ambas piernas tras ser atropellada por un ómnibus en Montevideo

La mujer de 82 años , que resultó gravemente herida el lunes tras ser atropellada por un ómnibus , murió en un centro médico, según confirmaron fuentes policiales a El Observador.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12) y confirmó después El Observador, la mujer se encontraba viajando en un ómnibus 409 cuando, al bajarse, terminó cayendo al suelo .

Producto de esto el conductor, al no percatarse del accidente, continuó su recorrido pasando por encima de las piernas de la víctima y provocándole fracturas expuestas en ambas piernas .

La mujer fue trasladada de urgencia a un centro de salud de Montevideo, donde permaneció internada hasta su fallecimiento en las últimas horas .

El chofer del ómnibus no se dio cuenta de lo sucedido en el momento. Minutos más tarde, al ser informado de lo ocurrido, se presentó voluntariamente en la seccional policial correspondiente, donde se le tomó declaración.

El suceso quedó registrado por cámaras de videovigilancia de la zona, que ya fueron entregadas a la Policía para su análisis. La investigación está a cargo de la Policía de Montevideo.