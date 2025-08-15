Otro escándalo en Brasil: hinchas de Godoy Cruz fueron víctimas de ataques de la policía en las tribunas; mirá el video

Los hinchas de Godoy Cruz fueron víctimas de un ataque de la Policía de Brasil el pasado jueves por la noche, algo que ya se tornó habitual cada vez que una parcialidad viaja a dicho país, tras la derrota del equipo argentino por 2-1 ante Atlético Mineiro por Copa Sudamericana .

El incidente ocurrió una vez terminado el encuentro, momento en el que la fuerza de seguridad brasileña irrumpió en la tribuna visitante para desalojar a los hinchas de Godoy Cruz. Un testigo que presenció la escena declaró a El Sol: "Terminó el partido y nos empezaron a pegar para sacarnos. Es una cosa de locos" .

La situación se produjo en el marco de un encuentro que enfrentó a Godoy Cruz con Atlético Mineiro por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en Belo Horizonte, que terminó con derrota 2-1 para el equipo del entrenador debutante Walter Ribonetto y que deberá remontar en Mendoza.

#AHORA - GRAVES INCIDENTES ENTRE LOS HINCHAS DE GODOY CRUZ Y LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN BELO HORIZONTE. #DisneyPlus Plan Premium | #SportsCenter pic.twitter.com/4sPontYZP7

Durante la madrugada, el conjunto mendocino emitió un comunicado por lo acontecido en el estadio con sus hinchas y la Policía: "El Club Godoy Cruz reafirma su compromiso con un fútbol sin violencia. Desde nuestra institución, en consonancia con los principios promovidos por la Conmebol , decimos NO a la violencia y SÍ a la pasión que nos une . Nos solidarizamos con todas las personas afectadas por los recientes incidentes, y hemos puesto a disposición los canales correspondientes para brindar el acompañamiento necesario", destacó.

Copa Libertadores River Plate empató con Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

COPA LIBERTADORES "La Champions es preciosa, la Libertadores es una guerra de verdad": el video viral de Gustavo Matosas, quien destacó que ganar la copa es "lo máximo"

"Nuestro lugar está en el aliento, la alegría y el orgullo de vestir nuestros colores. Queremos que nuestra casa sea un ejemplo de respeto y que la fiesta sea tan grande como el amor que sentimos por nuestra institución. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar para que el fútbol sea siempre un motivo de unión y celebración, dentro y fuera de la cancha", concluyó el enunciado.

Atlético Mineiro se quedó con la ida

El inicio de partido se tornó con la iniciativa del equipo local, pero fue Godoy Cruz quién golpeó primero. Santino Andino generó una gran jugada individual en la puerta del área y de zurda sacó un remate al primer palo para el 1-0 parcial. Sin embargo, el Tomba no logró mantener la ventaja.

Hacia el final de la parte inicial, Guilherme Arana empató el partido para el local, pero el tanto fue invalidado por posición adelantada. En el segundo tiempo, de tanto insistir Atlético Mineiro llegó a la igualdad mediante Tomás Cuello y Hulk marcó el segundo tanto para el equipo brasileño a los 88 minutos, lo que decretó la derrota final para el Tomba.