River Plate empató con Libertad de Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

En un juego trabado y de poca magia, River Plate obtuvo un opaco empate sin goles este jueves en su visita a Libertad de Paraguay en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El equipo de Marcelo Gallardo , quien no ocultó en varias ocasiones su incomodidad con el desempeño de los suyos, trató de hacer gravitar su imponente presencia en el pequeño estadio La Huerta en Asunción.

Pero chocó con una sólida defensa paraguaya y con su propia incapacidad para generar más volumen ofensivo en el pórtico del uruguayo Martín Silva, poco inquietado por un cuadro diezmado en defensa y ataque.

La serie se definirá el próximo jueves en el Monumental de Buenos Aires.

El vencedor chocará en cuartos de final con Palmeiras o Universitario. Los brasileños dieron un gran paso hacia la siguiente ronda al golear 4-0 a los peruanos este jueves en Lima.

Armani salvó a River Plate

River, cuatro veces campeón de la Libertadores, pretendió imponerse temprano, en el minuto 2, pero el delantero colombiano Miguel Borja tardó en reaccionar luego de recibir un pase en bandeja de Santiago Lencina.

Tras ese chispazo, ambos equipos se prestaron la pelota hasta el primer cuarto de hora, cuando Libertad se empeñó en desbalancear las acciones y en poner a prueba a Franco Armani, vital para enviar al córner un sorpresivo disparo de larga distancia del volante Hugo Fernández.

River River Plate empató con Libertad EFE

El siguiente intento fue de Lorenzo Melgarejo, después de Álvaro Campuzano y luego de nuevo de Fernández, en sendas jugadas que volvieron a dar trabajo al solvente y experimentado guardameta argentino.

El primer remate franco de River, en cambio, se produjo por intermedio del cafetero Kevin Castaño antes de finalizar el primer tiempo. Se sacó la marca de encima, pero su chute se fue fuera.

Disconforme con sus pupilos, Gallardo ordenó tres cambios para iniciar la segunda parte: ingresó al creativo colombiano Juanfer Quintero por Lencina, al medio Nacho Fernández por Castaño y al delantero Sebastián Driussi por Borja.

"En el segundo tiempo mejoramos muchísimo porque empezamos a encontrar pases hacia adelante, técnicamente nos sentimos mejor", valoró el Muñeco.

Juanfer Quintero y Nacho Fernández refrescaron el equipo

Libertad continuó, sin embargo, con su dominio del juego hasta los primeros 15 minutos, aunque a partir de entonces el cotejo fue de los visitantes.

El delantero Facundo Colidio tuvo su oportunidad a los 53 minutos, pero su pelota de gol fue contenida a tiempo por Silva.

El apriete millonario se hizo patente. Las filtraciones horadaron la defensa del Gumarelo, en una franca -aunque estéril- mejora de los hombres de la banda roja cruzada, uno de los clubes favoritos al título.

Quintero se convirtió en el ordenador desde el medio para adelante para acompañar al paraguayo Matías Galarza, el más importante en el ataque.

Tras una nueva jugada del 10, Nacho Fernández se perdió una oportunidad de gol por una acción providencial del arquero de Libertad que tapó su remate violento en el minuto 73.

El partido se tornó intenso con los incisivos ataques del visitante, despejados con desesperación por la defensa paraguaya, cada vez más vacilante pero que consiguió salir con vida.

"Tuvimos chances y no pudimos concretar", sostuvo el técnico local, Sergio Aquino. "El juego de ellos nos obligó a meternos atrás. Queda un partido y tenemos chances".

FUENTE: AFP