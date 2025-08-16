Pablo Peirano tras vencer a Progreso, recordó la goleada clásica ante Peñarol: "Fue una semana sin sonrisas; no es que me volví loco y empecé a revolear cosas"

Pablo Peirano quedó conforme con la victoria de Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura

Nacional venció 3-1 a Progreso en un partido muy importante para todo el equipo y sobre todo, para el técnico Pablo Peirano, quien estuvo cerca de dejar su puesto tras haber perdido por goleada, 3-0, el clásico contra Peñarol de la semana pasada. En ese contexto, quedó más tranquilo, aunque si bien ponderó a sus futbolistas, también recordó lo que fue esta semana.

Con esta victoria, el tricolor volvió a sacar una ventaja importante en la punta de la Tabla Anual sobre su eterno rival.

Pablo Peirano compareció a la conferencia de prensa en el Gran Parque Central, tan solo minutos después de la victoria sobre Progreso.

"Fue un triunfo muy necesario y justo también por cómo fue el trámite. Hicimos tres goles y pudimos hacer alguno más. Sobre el final, también nos pudieron haber convertido. Quedé muy conforme por el hecho de que el equipo haya levantado con valentía luego de que nos empataron el encuentro", comenzó diciendo el técnico tricolor.

CLAUSURA Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Nacional ante Progreso

CLAUSURA Nacional 3-1 Progreso: con un notable Maximiliano Gómez y alguna duda defensiva, el tricolor respiró tras su regreso a la victoria por el Torneo Clausura

Y fue consultado acerca de cómo se vivió esta semana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes tras la goleada clásica.

20250816 Pablo Peirano, el técnico de Nacional, ante Progreso por el Torneo Clausura Pablo Peirano, el técnico de Nacional, ante Progreso por el Torneo Clausura FOTO: L. Carreño

"Fue una semana sin sonrisas, no había ambiente para sonreír, pero enfocado en el trabajo, en hacer buenas sesiones de trabajo, enfocar a todo el plantel para este partido", expresó.

Y añadió consultado acerca de que hubo cambios para este partido: "Hay futbolistas que están esperando la oportunidad, son decisiones técnicas. Puede pasar. No es que me volví loco y empecé a revolear las cosas. Se tienen que preparar, son profesionales y tienen que esperar la oportunidad".

El entrenador de los albos a la hora de cómo afrontó este encuentro ante Progreso luego de la derrota clásica, explicó que "el quiebre lo encontré en el trabajo, en enfocarnos en la tarea. Nos duele lo que sucedió, pero no nos servía de nada si no trabajábamos y tratar de revertir lo que sucedió y cambiar ese aspecto que se dio el fin de semana pasado".

Peirano recordó que en el clásico, "Juan Cruz (De los Santos) no pudo jugar por suspensión, (Lucas) Villalba llegó muy justo de su lesión, y en este partido lo vi mejor para ponerlo".

20250816 Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Gianfranco Trasante de Progreso por el Torneo Clausura Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Gianfranco Trasante de Progreso por el Torneo Clausura FOTO: L. Carreño

El DT tricolor sostuvo que "tanto Christian (Oliva) como (Luciano) Boggio tienen libertad para pisar las áreas y hoy (este sábado) se dio más para que lo hiciera Christian. Otras veces es Boggio. Se alternan en ese ida y vuelta y lo hacen muy bien".

Asimismo, halagó la sociedad entre Maximiliano Gómez y Nicolás López.

"Son buenos, son dos muy buenos jugadores, que aparte del juego para conectar, se compensan muy bien, se sacrifican por el equipo, se alternan para salir, se buscan entre ellos, tienen características diferentes entre ellos. Me gustó su presentación, la actitud", explicó.

También fue consultado sobre los primeros minutos del juvenil Agustín Dos Santos.

"Es un jugador que tiene condiciones muy llamativas para su edad, viene mostrando un crecimiento muy grande. Tiene un cambio notorio desde que llegamos", indicó.