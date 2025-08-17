Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Lunes:
Mín  12°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Mundo / ELECCIONES BOLIVIA

Evo Morales aseguró que no apoya a ningún candidato presidencial en las elecciones de Bolivia

Una inhabilitación constitucional dejó fuera de la carrera presidencial a Morales, quien también intentó inscribirse a los comicios con un partido "prestado"

17 de agosto 2025 - 9:21hs
El expresidente de Bolivia, Evo Morales

El expresidente de Bolivia, Evo Morales

EFE/Rodrigo Sura

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró este domingo que no apoya a ningún candidato y que no tiene ningún acuerdo con algún partido político para las elecciones generales que se desarrollarán esta jornada.

Morales (2006-2019) acudió temprano a la localidad de Villa 14, en donde votará, ubicada en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, con un marcador en la mano para "votar en nulo".

Un grupo de sus seguidores le hicieron un pasillo para que ingresara a un salón donde realiza su programa dominical en la Radio Kawsachun Coca y le colocaron un collar hecho con hojas de coca.

Más noticias
El empresario boliviano Marcelo Claure

El empresario Marcelo Claure reveló el papel que pretende en un gobierno de Doria Medina: "Quiero atraer inversiones a Bolivia"

Ocho candidatos compiten el 17 de agosto por la presidencia de Bolivia.
COMICIOS

3 factores que explican por qué Bolivia podría ir por primera vez a segunda vuelta en las elecciones presidenciales

"Hasta hace dos semanas había posibilidades, pero hubo amedrentamiento, amenaza y persecución", dijo el exmandatario respecto a supuestos acuerdos con otras agrupaciones políticas para que él sea candidato.

El expresidente también dijo que su llamado al pueblo boliviano es a que vote nulo, porque sin él en la papeleta presidencial no hay ningún candidato "que represente al pueblo" de Bolivia.

El ministro del Interior de Bolivia, Roberto Ríos, alertó en la víspera que sectores vinculados al expresidente Morales quieren "convulsionar y obstaculizar el proceso electoral" de este domingo, por lo que pidió a las personas "no dejarse llevar por esos intentos de generar caos".

Morales se encuentra atrincherado desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba y rodeado de cientos de sus seguidores, quienes quieren evitar que se ejecute una orden de captura en su contra por un caso de trata agravada de personas.

Morales y el presidente Luis Arce están alejados desde finales de 2021, el expresidente renunció a su militancia en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tras perder el liderazgo del partido después de casi 30 años.

Una inhabilitación constitucional dejó fuera de la carrera presidencial a Morales, quien también intentó inscribirse a los comicios con un partido "prestado" pero este no contaba con personería jurídica ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En Bolivia 7.567.207 personas mayores de 18 años están habilitadas para elegir al presidente, vicepresidente, y a los parlamentarios del Legislativo para un periodo de cinco años y otros 369.308 ciudadanos podrán votar en el exterior.

Las elecciones se desarrollan en medio de una fuerte crisis económica, marcada por la falta de dólares, escasez de combustible y la peor inflación en décadas.

EFE

Temas:

Evo Morales Bolivia Elecciones Bolivia

Seguí leyendo

Las más leídas

Mario Lubetkin y Salomón Vilenksy
OFICINA EN ISRAEL

Exasesor de la ANII insultó a Lubetkin y criticó su gestión tras suspensión de la Oficina de Innovación en Israel

Salomón Vilensky, que vive en Israel, era uno de los asesores de la Oficina de Innovación de Uruguay en Jerusalén
CARTA

Tras el "grave error histórico" de suspender la Oficina en Israel, renunció como asesor un uruguayo-israelí del FA, referente en innovación

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Nacional ante Progreso

Christian Oliva festeja su gol para Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura, junto a Maximiliano Gómez y Emiliano Ancheta
CLAUSURA

Nacional 3-1 Progreso: con un notable Maximiliano Gómez y alguna duda defensiva, el tricolor respiró tras su regreso a la victoria por el Torneo Clausura

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos