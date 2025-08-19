Dólar
/ Nacional / DECLARACIÓN

Abogado aseguró que el policía que mató a dos hinchas de Nacional defendió a "niños y amigos" que estaban en la casa

Según el defensor, el efectivo actualmente está sufriendo un "infierno" tras darle muerte a dos personas, "por más que haya actuado en una situación de defensa"

19 de agosto 2025 - 14:54hs
Uno de los abogados del agente, Marcelo Frioni

Capturas de video de Telemundo (Canal 12)

En la Fiscalía de Toledo declaró el policía que mató a dos hinchas de Nacional tras el clásico del sábado 9 de agosto. Uno de los abogados del agente, Marcelo Frioni, aseguró que "primó" la defensa de "niños y amigos" y que el "trasfondo" de lo ocurrido "no es la rivalidad entre Peñarol y Nacional".

"Vinimos a colaborar con la investigación, la cual está abierta en estos momentos. Se están haciendo las indagaciones y van a declarar también el resto de los testigos que estaban allí presentes", dijo el abogado en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Luego, afirmó que tras la declaración quedó claro que "el trasfondo de esto no es Peñarol y Nacional, ni el robo de una bandera", sino la actitud de su defendido, que se vio envuelto en una situación donde –estando en un asado con amigos– "descendieron de motos personas con armas de fuego".

"Lo único que primó fue la defensa de niños y de los amigos que estaban allí presentes en ese momento, al ver que estaban ingresando a la propiedad con armas de fuego, personas identificadas o no con un club de fútbol, eso es secundario", sostuvo.

Consultado por la cantidad de disparos efectuados por el oficial, el abogado aclaró que hubo un total de 14 impactos y que los "únicos proyectiles" que terminaron impactado fueron tres: dos en una de las víctimas y uno en la otra.

Según el abogado, el policía está sufriendo un "infierno" tras darle muerte a dos personas, "por más que haya actuado en una situación de defensa".

Finalmente, Frioni afirmó que están "convencidos" que lo que pasó fue un "claro caso de legítima defensa" y por ellos tienen la "confianza" de que van a llegar a un "archivo" de la investigación.

El oficial continua, al menos de momento, en "calidad de indagado" mientras la Fiscalía sigue adelante con la investigación. El caso está en manos del fiscal Luis Álvez.

