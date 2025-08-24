Dólar
/ Nacional / POLICIAL

Policía encontró el cuerpo de un hombre en Rivera: presumen que restos son de un joven desaparecido el sábado en Santana do Livramento

El joven estaba en su casa el sábado cuando un amigo le pidió que lo pasara a buscar por Santana do Livramento, y su familia no lo vio desde entonces

24 de agosto 2025 - 19:54hs
Patrullero de la Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

La Policía encontró el cuerpo de un hombre en la localidad de Cerro Carancho, Rivera, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

El cuerpo fue encontrado en un rastrillaje realizado en el marco de la búsqueda de un joven de 27 años desaparecido desde el sábado.

El joven, de nombre Joan Iñak Erramun Machado, estaba en su casa el sábado cuando fue llamado por un amigo para que lo fuera a buscar a una casa ubicada en Santana do Livramento (Brasil), por lo que fue hasta allí en auto.

Desde entonces no fue visto por su familia, que llamó a la Policía para denunciar su desaparición. Las autoridades brasileñas, que colaboran con la búsqueda, encontraron el auto de Joan en Santana, según informó Telemundo.

El cuerpo encontrado tiene "características coincidentes" con el del joven desaparecido. La Policía Científica realiza pericias para confirmar la identidad de los restos y las causas de su fallecimiento. En principio, se descarta que se trate de un suicidio.

