Policía encontró el cuerpo de un hombre en Rivera: presumen que restos son de un joven desaparecido el sábado en Santana do Livramento

Patrullero de la Policía. (Archivo) Foto: Leonardo Carreño

La Policía encontró el cuerpo de un hombre en la localidad de Cerro Carancho, Rivera, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía del departamento a El Observador.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El cuerpo fue encontrado en un rastrillaje realizado en el marco de la búsqueda de un joven de 27 años desaparecido desde el sábado.

El joven, de nombre Joan Iñak Erramun Machado, estaba en su casa el sábado cuando fue llamado por un amigo para que lo fuera a buscar a una casa ubicada en Santana do Livramento (Brasil), por lo que fue hasta allí en auto.

Desde entonces no fue visto por su familia, que llamó a la Policía para denunciar su desaparición. Las autoridades brasileñas, que colaboran con la búsqueda, encontraron el auto de Joan en Santana, según informó Telemundo.

El cuerpo encontrado tiene "características coincidentes" con el del joven desaparecido. La Policía Científica realiza pericias para confirmar la identidad de los restos y las causas de su fallecimiento. En principio, se descarta que se trate de un suicidio.