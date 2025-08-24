Imputaron a un adolescente de 17 años encontrado con 27 kilos de pasta base; era buscado por rapiña que terminó con herido de bala

La justicia imputó a un adolescente de 17 años que fue encontrado con 27 kilos de pasta base , y que era buscado por una rapiña cometida el pasado mes de julio en Lezica que terminó con un herido de bala , confirmaron fuentes del caso a El Observador.

El pasado 4 de julio un hombre y una mujer fueron rapiñados en la zona de Lezica. El hombre fue herido de bala. La Policía y Fiscalía comenzaron a investigar el caso, e identificaron a dos de los implicados, ambos menores.

En el marco de esa indagatoria, el fiscal de Adolescentes Pablo Rivas ordenó tres allanamientos en Lezica para dar con los delincuentes este sábado, y detuvo a uno de ellos, hijo de una policía, según informó Subrayado. El otro involucrado se fugó y continúa prófugo , detallaron fuentes del caso.

Entre los dos hogares de los implicados se incautaron 27 kilos de pasta base, una pistola y más de 200 municiones , y una moto .

El adolescente fue imputado por una "infracción gravísima" tipificada como un "delito de rapiña especialmente agravado por la pluriparticipación y el uso de armas", en concurso formal con dos "infracciones graves" de "lesiones personales agravadas", una infracción gravisima tipificada como un delito de "trafico de estupefacientes" y otra infracción grave por un "trafico interno de armas y municiones en la modalidad de deposito", todas en calidad de autor.

El joven estará internado en una dependencia del Instituto Nacional de Inclusion Social Adolescente (Inisa) hasta el dictado de sentencia definitiva. Mientras tanto, el fiscal Rivas continúa la investigación del caso.