Partido Nacional suspendió al exalcalde de Cerro Largo imputado en investigación por venta de libretas de conducir ilegales

El Partido Nacional (PN) suspendió al exalcalde de Isidoro Noblía Favio Freire luego de que la justicia lo imputara en el marco de la investigación por la venta de alrededor de 8.900 libretas de conducir ilegales en el Municipio de la localidad de Cerro Largo , que apenas llega a los 3.000 habitantes .

Freire fue imputado este viernes por reiterados delitos de cohecho calificado , un delito de asociación para delinquir y reiterados delitos de falsificación de documento público.

El exjerarca –que hasta el pasado martes estaba a cargo de la Policía Municipal de Noblía– fue detenido el jueves, después se descompensó y fue internado en un centro de salud. Luego de recibió el el alta médica para proceder con la imputación .

En un comunicado publicado este domingo, el PN declaró que "en resguardo de la institucionalidad y de la confianza ciudadana" es "pertinente" tomar "medidas precautorias" mientras la justicia investiga el caso.

"Corresponde al partido preservar la transparencia, la credibilidad y el correcto desempeño de la función pública de sus representantes", enunció el Directorio blanco, que tiene la potestad de "disponer medidas de carácter preventivo" a sus adherentes para "preservar el interés general de la colectividad".

En ese sentido, el organismo resolvió "suspender" de la colectividad política a Freire "hasta tanto la justicia se pronuncie en forma definitiva sobre los hechos durante su gestión frente al Municipio de Isidoro Noblía".