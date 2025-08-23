Exalcalde de Cerro Largo fue imputado por venta de libretas de conducir: se lo acusa de asociación para delinquir y falsificación de documento público

Favio Freire Facebook

El exalcalde del municipio de Isidoro Noblía (Cerro Largo), Favio Freire, fue imputado por la causa de venta de libretas de conducir y se le dispuso una prisión preventiva de seis meses, mientras avanza la investigación a cargo de la fiscal Letizia Siqueira.

Freire fue imputado por reiterados delitos de cohecho calificado, un delito de asociación para delinquir y reiterados delitos de falsificación de documento público.

El exjerarca –que hasta el pasado martes estaba a cargo de la Policía Municipal de Noblía– fue detenido el jueves, después se descompensó y fue internado en un centro de salud. Luego de recibió el el alta médica para proceder con la imputación.

También en la pasada jornada, fue condenada una mujer que oficiaba como "captadora" con una pena de un año y cuatro meses, de los que cuatro son en prisión efectiva, otra parte en prisión domiciliaria y el resto en libertad a prueba, informaron desde la Fiscalía.

En los últimos meses, desde este municipio se emitieron 8.900 documentos pese a que en la localidad viven menos de 3.000 personas. El jueves, la Justicia imputó a dos personas y condenó a otras dos. La investigación sigue adelante y, de los 14 involucrados en la maniobra, hay varios que eran funcionarios públicos.