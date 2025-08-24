Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Lunes:
Mín  10°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / ESTAFA

Policía de Maldonado alertó por nueva modalidad de estafa: delincuentes buscan "generar pánico inmediato"

La estafa afecta principalmente a trabajadores independientes y técnicos de rubros como la instalación de aire acondicionado o servicios similares

24 de agosto 2025 - 14:45hs
Policía de Maldonado por nueva modalidad de estafa

Policía de Maldonado por nueva modalidad de estafa

Foto: Leonardo Carreño

La Jefatura de Policía de Maldonado advirtió por una nueva modalidad de estafa con la que los delincuentes, mediante una conversación telefónica, buscan generar "pánico inmediato" en las personas para después extorsionarlas económicamente.

De acuerdo con el comunicado al que tuvo acceso El Observador, la estafa afecta principalmente a trabajadores independientes y técnicos de rubros como la instalación de aire acondicionado, construcción, instalación de piscinas y servicios similares.

Los estafadores realizan un contacto inicial solicitando alguno de los servicios que ofrecen para zonas alejadas del departamento, donde la cobertura telefónica y de datos móviles suele ser débil o intermitente.

Más noticias
BPS alerta sobre nueva modalidad de estafa que menciona al Fonasa
ATENCIÓN

BPS alerta sobre nueva modalidad de estafa mediante sitios web que mencionan al Fonasa y simulan devoluciones

estafa en redes sociales: bcu alerta que recrean a orsi con inteligencia artificial para promover esquemas fraudulentos
ALERTA

Estafa en redes sociales: BCU alerta que recrean a Orsi con inteligencia artificial para promover esquemas fraudulentos

Cuando los trabajadores se encuentran en el lugar son contactados por otra persona con un número extranjero y reciben reiteradas amenazas e intimidaciones.

Según aseguran desde la jefatura, los estafadores suelen indicarles a los afectados que están siendo "vigilados" o que "un familiar ha sido secuestrado". "Estas llamadas buscan generar pánico inmediato para luego extorsionar económicamente a la víctima", afirman.

"Este tipo de engaño se aprovecha del aislamiento y la vulnerabilidad de los trabajadores cuando se encuentran fuera de zonas con buena señal o sin posibilidad de verificar la situación de sus seres queridos", añaden para cerrar.

Ante esta situación, desde la Jefatura de Policía de Maldonado emitieron una serie de recomendaciones para la ciudadanía:

  • Verificar siempre la identidad y referencias de nuevos clientes, especialmente si solicitan servicios en zonas alejadas.
  • No proporcionar información personal ni familiar por teléfono.
  • Informar previamente a un familiar o colega sobre el destino de cada trabajo y mantener contacto regular.
  • Ante cualquier situación, comunicarse con el servicio de emergencias 9-1-1.
Temas:

policía Maldonado Estafa delincuentes

Seguí leyendo

Las más leídas

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
ARABIA SAUDITA

Darwin Núñez no para de convertir para Al-Hilal y este sábado anotó un golazo para su nuevo club; mirá el video

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Nacional ante Boston River

Baltasar Barcia de Boston River ante la marca de Juan Pablo Patiño de Nacional por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Nacional 0-0 Boston River: el tricolor no mejoró y sin evolucionar, no pudo ante un rival que le jugó de igual a igual por el Torneo Clausura

Del cangrejo murguista a Ultratón: la primera transmisión de Uruguay Sub200 trajo memes y reacciones en redes
REDES

Del "cangrejo murguista" a Ultratón: la primera transmisión de Uruguay Sub200 trajo memes y reacciones en redes

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos