Policía de Maldonado alertó por nueva modalidad de estafa: delincuentes buscan "generar pánico inmediato"

La Jefatura de Policía de Maldonado advirtió por una nueva modalidad de estafa con la que los delincuentes, mediante una conversación telefónica, buscan generar "pánico inmediato" en las personas para después extorsionarlas económicamente.

De acuerdo con el comunicado al que tuvo acceso El Observador, la estafa afecta principalmente a trabajadores independientes y técnicos de rubros como la instalación de aire acondicionado, construcción, instalación de piscinas y servicios similares .

Los estafadores realizan un contacto inicial solicitando alguno de los servicios que ofrecen para zonas alejadas del departamento, donde la cobertura telefónica y de datos móviles suele ser débil o intermitente .

Cuando los trabajadores se encuentran en el lugar son contactados por otra persona con un número extranjero y reciben reiteradas amenazas e intimidaciones .

Según aseguran desde la jefatura, los estafadores suelen indicarles a los afectados que están siendo "vigilados" o que "un familiar ha sido secuestrado". "Estas llamadas buscan generar pánico inmediato para luego extorsionar económicamente a la víctima", afirman.

"Este tipo de engaño se aprovecha del aislamiento y la vulnerabilidad de los trabajadores cuando se encuentran fuera de zonas con buena señal o sin posibilidad de verificar la situación de sus seres queridos", añaden para cerrar.

Ante esta situación, desde la Jefatura de Policía de Maldonado emitieron una serie de recomendaciones para la ciudadanía: