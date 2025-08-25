Dólar
/ Nacional / INCENDIO FATAL

Una mujer y un hombre murieron en un incendio en Castillos; parte de la casa colapsó por las llamas

El foco ígneo tuvo lugar en la madrugada de este lunes, en una vivienda ubicada en calles Colón y Freire

25 de agosto 2025 - 13:49hs
Dos personas murieron en un incendio

Dos personas murieron en un incendio

Foto de: Inf Cental

Dos personas murieron en las últimas horas en un incendio en la localidad de Castillos (Rocha), confirmaron fuentes de la Dirección Nacional de Bomberos a El Observador.

De acuerdo con lo informado en primera instancia por el medio local Inf Cental, el foco ígneo tuvo lugar en la madrugada de este lunes, en una vivienda ubicada en calles Colón y Freire.

Dentro de la casa se encontraban una mujer de 81 años, quien falleció en el lugar, y un hombre de 54 que fue rescatado inicialmente por personal de Bomberos.

La víctima fue trasladada a un centro médico local, sin embargo, falleció poco después producto de las heridas sufridas durante el incendio.

La casa de "cubierta liviana sobre tirantes de madera" colapsó por las llamas, indicaron desde Bomberos.

Las causas del incendio permanecen aún en investigación. En el lugar trabajaron personal de bomberos, Policía y personal médico.

