El Observador / Fútbol Internacional / Premier League

Bombazo en la Premier League: el entrenador de Chelsea, Enzo Maresca, confirmó la llegada del argentino Alejandro Garnacho: mirá lo que dijo

El argentino Alejandro Garnacho será nuevo jugador del Chelsea en las próximas horas, según confirmó el propio DT en conferencia

29 de agosto 2025 - 11:17hs
Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho

Foto: AFP

El entrenador del Chelsea Enzo Maresca confirmó este viernes en conferencia de prensa el fichaje del delantero argentino Alejandro Garnacho, de 21 años y procedente del Manchester United, aunque los clubes no han oficializado todavía la operación.

El monto de la operación, según medios ingleses, ronda los 40 millones de libras (54 millones de dólares).

Garnacho, que no contaba en los plantes del entrenador del Manchester United Ruben Amorim, viajó este viernes al centro de entrenamiento de los Blues en Cobham, al sudeste de la capital británica, para someterse al examen médico previo al anuncio oficial del fichaje.

"Sé que está por aquí, pero no sé dónde exactamente", admitió Maresca en la conferencia de prensa previa al duelo de la Premier League contra el Fulham (sábado, 11H30 GMT).

Al ser preguntado por dónde pensaba encajar al jugador formado en la cantera del United, el técnico italiano respondió que en la banda: "Es un extremo. Lo veo como extremo".

Maresca no descartó que el Chelsea haga más fichajes antes del cierre del mercato el próximo lunes. "Se puede esperar de todo, la ventana de fichajes sigue abierta. todo puede ocurrir. Tanto salidas como llegadas".

Medios han informado en los últimos días que el Chelsea pretende el fichaje del centrocampista del Barcelona Fermín López.

El técnico también confirmó que Cole Palmer se perderá el derbi frente al Fulham por molestias físicas.

FUENTE: AFP

Temas:

Chelsea Alejandro Garnacho Manchester United

