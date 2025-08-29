Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / REAL MADRID

"Estoy muy contento con él": las virtudes de Federico Valverde que elogió Xabi Alonso, el entrenador de Real Madrid

“Es un jugador fundamental para nosotros en el día a día", dijo Xabi Alonso, quien mencionó virtudes del uruguayo

29 de agosto 2025 - 10:32hs
Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes

Xabi Alonso y Fede Valverde en el Mundial de Clubes

Foto: AFP

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, ponderó al uruguayo Fede Valverde, mediocampista y capitán del equipo blanco, que se prepara para jugar por la tercera fecha de LaLiga de España este sábado a las 16:30 frente a Mallorca.

“Es un jugador fundamental para nosotros en el día a día por su liderazgo y cómo inspira a los de alrededor. Le veo muy bien”, dijo el DT en rueda de prensa.

"La primera toma de contacto, en el Mundial de Clubes, fue buena y sigue siéndolo. En cualquier tipo de juego se puede adaptar y así lo está haciendo. Estoy muy contento con él”, destacó.

Lo que dijo Xabi Alonso sobre Dani Ceballos

El entrenador de Real Madrid aseguró que Dani Ceballos, quien rechazó el miércoles, tras días de negociación, su marcha al Olympique de Marsella, finalmente “se queda” en el equipo y que está “contento” de que el centrocampista español permanezca en el club.

Federico Valverde con Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga de España
ESPAÑA

Los elogios del diario deportivo Marca a Federico Valverde en Real Madrid: "Autoridad blanca y el Gerrard de Xabi Alonso"

El trofeo de la Liga de Campeones en el Allianz Arena de Múnich
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

Sorteo UEFA Champions League: definido el camino de Real Madrid de Federico Valverde, Atlético de Madrid y Barcelona

“Hablé el otro día con Dani. Esta situación se ha resuelto de la manera que se queda. No cambia nada lo que pienso de él. Dani se ha quedado aquí, es uno más de la plantilla y contento de que esté aquí” comentó en rueda de prensa.

“Parece que la decisión es definitiva. El mismo papel que iba a tener lo sigue teniendo. No cambia mí visión respecto a Dani. ¿Cuánto va a jugar? Ni yo lo sé”, añadió.

El mercado de fichajes concluye el 1° de setiembre y Xabi Alonso no quiso dar por cerrado 100% su plantel. “Es probable -que esté cerrada-, pero no me quiero pillar los dedos antes del cierre. Siempre atentos. Tiene pinta -que está cerrada-, pero vamos a esperar”, apuntó.

Plantilla de la que no forma parte el canterano Thiago Pitarch, que sí participará de la dinámica del primer equipo. Xabi Alonso alabó su aportación al día a día.

“No le conocía demasiado y cuando empezó a entrenar con nosotros me gustó prácticamente desde el primer día. Tiene mucho dinamismo, mucha energía, sabe jugar entre líneas… Nos está ayudando ahora que faltan Bellingham y Camavinga. Saber que podemos utilizar a jugadores del Castilla para los entrenamientos nos ayuda mucho. Repetirá convocatoria”, señaló.

Además, alabó a un Eduardo Camavinga, que aún no ha debutado esta temporada por un esguince de tobillo y que, salvo contratiempo, volverá con el equipo tras el parón de selecciones.

federico valverde.jpg
Eduardo Camavinga, Federico Valverde y Antonio Rüdiger en un entrenamiento de Real Madrid / Archivo

Eduardo Camavinga, Federico Valverde y Antonio Rüdiger en un entrenamiento de Real Madrid / Archivo

“Estoy deseando tenerlo. Lo he tenido cerca, pero no con una continuidad como nos hubiese gustado. Nos va a aportar. Tiene muchísimas cualidades de futbolista moderno, dinámico y de buena calidad. Va a tener su lugar. Y es muy querido por los compañeros, genera cohesión entre muchos jugadores y eso también es importante”, dijo.

También tuvo elogios para Dean Huijsen, al que catalogó como “fichaje estratégico” para el Real Madrid. El central forma parte de la lista de Luis de la Fuente para la selección española en la que aparece otro madridista, Dani Carvajal.

Dos madridistas en la selección absoluta, un número que Xabi Alonso espera que aumente en próximas convocatorias.

“Va por épocas. Luis -de la Fuente- decide a los jugadores que tiene que llamar. Ojalá en el futuro podamos aportar más jugadores a la lista porque será bueno para nosotros y para ellos. Y me alegro de que Carvajal haya vuelto”, comentó.

Con base en EFE

