A días de ingresar el Presupuesto y tras el alejamiento de Lema de Aire Fresco, blancos cambian al coordinador de su bancada en Diputados

El presidente Yamandú Orsi enviará al Parlamento el domingo 31, al filo del plazo, el Presupuesto Quinquenal que fue presentado este jueves a los ministros. El proyecto será tratado inicialmente en la Cámara de Diputados , donde el Frente Amplio no tiene mayoría , por lo que el oficialismo deberá negociar con la oposición para lograr su aprobación.

Sabedores de esta situación, en el Partido Nacional resolvieron que diputados y senadores trabajen en conjunto para evitar que se repitan diferencias como las que se dieron al tratar la ley de salvataje de la Caja de Profesionales. En ese proyecto, los diputados aprobaron algunos aspectos que luego los senadores cambiaron.

La iniciativa de trabajar en conjunto fue planteada por el senador Javier García , que a su vez es presidente de la agrupación parlamentaria .

PARLAMENTO "La presentación no es correcta" y "cometimos errores": Lema cruzó a jerarcas del INDA por leer datos desactualizados de inseguridad alimentaria

Los grupos serán coordinados por Fernando Blanco , que dirigió la OPP en el final del gobierno de Luis Lacalle Pou y también estuvo al frente de la dirección de Finanzas del MEF. Blanco es un viejo conocido del Parlamento porque fue asesor en temas de presupuesto del Herrerismo durante años y era el negociador de Azucena Arbeleche el pasado período.

A pesar de que habían ordenado el trabajo, los nacionalistas deberán hacer cambios a la planificación, ya que el coordinador titular de Diputados, Juan José Olaizola, comunicó este miércoles a la bancada que deja ese rol.

Olaizola se reunió con el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, para transmitirle que dejará Aire Fresco y que pasará a formar parte del nuevo grupo político del senador Martín Lema. En la reunión, el legislador también le transmitió que como había sido designado para ese rol de coordinador por el sector que dejaba ponía a disposición el lugar, según confirmó al ser consultado por El Observador.

Tras el encuentro con Delgado, Olaizola envió un mensaje a la bancada informando acerca de la situación. Fuentes blancas relataron que hubo mensajes de apoyo y que algunos plantearon sorpresa e inconveniencia por el cambio a pocos días de que ingrese el Presupuesto.

También informó al presidente de la Cámara de Diputados, el frenteamplista Sebastián Valdomir.

Desde el período pasado, en la cámara baja los blancos utilizan un sistema de dos coordinadores –uno titular y otro alterno–. Este año el alterno es Rodrigo Goñi de Alianza País y el titular era Olaizola por Aire Fresco. Aire Fresco –cuyo liderazgo está siendo gestionado por el senador José Luis Falero desde el Parlamento– deberá resolver quién ocupa ese lugar.

Bancada propia

Si bien el sector de Lema aún no tiene nombre, el grupo planea conformar una bancada parlamentaria en el Palacio Legislativo que tal como informó El Observador la semana pasada estará integrada –inicialmente– por Olaizola, José Luis Satdjian, Fabricio Núñez de Rocha y Pablo Costenla de Salto. A ellos se suman el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, y el intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, entre otros.