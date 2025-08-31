Dólar
La gran sorpresa de Marcelo Bielsa en la lista de la selección uruguaya para los partidos ante Perú y Chile por Eliminatorias

31 de agosto 2025 - 14:14hs
Bielsa salió un rato del fútbol y envió un mensaje a unos niños
Bielsa salió un rato del fútbol y envió un mensaje a unos niños @Uruguay

Los jugadores de la selección uruguaya comenzaron a llegar este domingo a Montevideo para unirse al grupo en el Complejo Uruguay Celeste en el que serán entrenados esta semana por Marcelo Bielsa para los últimos dos compromisos celestes por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. El DT celeste sorprendió a todos con la convocatoria de Ignacio Laquintana, de Red Bull Bragantino de Brasil.

El futbolista arribó este domingo a la capital y ya se instaló en el lugar de concentración del combinado nacional.

La felicidad de Ignacio Laquintana

Ignacio Laquintana fue el último de los cinco futbolistas que se unieron este domingo en el Complejo Uruguay Celeste.

Los primeros en hacerlo fueron Santiago Mele, Darwin Núñez, Juan Manuel Sanabria (todos llegaron desde el exterior), a los que se sumó el lateral de Liverpool, Kevin Amaro.

Laquintana ya había sido citado por Marcelo Bielsa en marzo de 2024 para jugar los amistosos ante País Vasco y Costa de Marfil, aunque finalmente no fue tenido en cuenta.

Al arribo al aeropuerto de este domingo pasado el mediodía, el extremo no ocultó su alegría.

"Estoy en un momento muy bueno y muy feliz por volver acá", dijo entre otras cosas previo a irse al Complejo Celeste, con una enorme sonrisa por la oportunidad.

selección uruguaya Marcelo Bielsa Perú Chile Eliminatorias Ignacio Laquintana

