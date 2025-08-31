Los jugadores de la selección uruguaya comenzaron a llegar este domingo a Montevideo para unirse al grupo en el Complejo Uruguay Celeste en el que serán entrenados esta semana por Marcelo Bielsa para los últimos dos compromisos celestes por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. El DT celeste sorprendió a todos con la convocatoria de Ignacio Laquintana, de Red Bull Bragantino de Brasil.
La gran sorpresa de Marcelo Bielsa en la lista de la selección uruguaya para los partidos ante Perú y Chile por Eliminatorias
El técnico celeste sorprendió a todos; La gran sorpresa de Marcelo Bielsa en la lista de la selección uruguaya para los partidos ante Perú y Chile por Eliminatorias