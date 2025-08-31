Dólar
CLAUSURA

Racing vs Peñarol EN VIVO: tercera atajada notable de Brayan Cortés que ya es figura por el Torneo Clausura

Seguí EN VIVO el partido entre Racing vs Peñarol por la quinta fecha del Torneo Clausura; los dirigidos por Diego Aguirre juegan presionados y necesitan una victoria

31 de agosto 2025 - 18:32hs
FOTO: @LigaAUF
FOTO: @OficialCAP
Foto: Inés Guimaraens
Foto: @OficialCAP
Clásico campeonato clausura 2025/Leonardo Fernández
Foto: Leonardo Carreño

EN VIVO

Peñarol visita este domingo a Racing por la quinta fecha del Torneo Clausura en un encuentro que se disputará en el Parque Viera, cancha que eligieron los de Sayago para recibir a los dirigidos por Diego Aguirre, quienes llegan presionados para conseguir los tres puntos tras la victoria del sábado de Nacional, 3-0, sobre River Plate.

Seguí la previa y los detalles del partido:

Minuto 32: el equipo de Sayago emparejó y estuvo más cerca del empate

Racing llega mejor que Peñarol, aunque no defiende tan bien.

Minuto 26: Cortés le sacó el gol a Thiago Espinosa

Por cuarta vez, el chileno salvó a los aurinegros. Racing creció mucho en ofensiva.

Minuto 22: Cortés otra vez

El chileno salvó su arco tras un gran remate de Facundo González.

Minuto 18: gol de Racing: ¡Silveira!

Error de Javier Méndez en la defensa aurinegra y Hugo Silveira anotó el descuento para Racing.

Minuto 15: gol de Peñarol: ¡Sosa!

Javier Cabrera desbordó por izquierda e Ignacio Sosa convirtió el segundo.

Minuto 11: dos amarillas

Yonatan Rodríguez de Racing y Eric Remedi de Peñarol, fueron amonestados.

Minuto 9: gol de Peñarol: ¡Méndez!

Gol de los aurinegros luego de un tiro libre de Leonardo Fernández. Javier Méndez le ganó a todos en el área tras el pique.

Minuto 5: otra vez Cortés salvó a los aurinegros

Tremenda atajada de Brayan Cortés ante cabezazo de Silveira.

Minuto 2: gran atajada de Cortés para salvar a Peñarol

De entrada, Brayan Cortés salvó a Peñarol con una atajada.

Comenzó el partido en el Viera

Ya juegan Racing vs Peñarol en el Viera.

Ambos están prontos para salir a la cancha

Los dos equipos titulares ya están listos para salir al campo de juego.

Los dos planteles volvieron a vestuarios

Ambos planteles retornaron a los camarines para los últimos aprontes.

Momentáneamente, cesó la lluvia en el Parque Viera

Por ahora, la lluvia, que era leve, cesó en el escenario en el que jugarán ambos.

De a poco comienza a entrar más público al Parque Viera

Faltando menos para el inicio del partido, la gente se va acercando al Parque Viera para ver Racing vs Peñarol por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Ambos equipos ya calientan en el césped del Parque Viera

Los dos planteles ya están en la cancha con el calentamiento previo al encuentro.

Antes del calentamiento previo, los jugadores de Racing recorrieron la cancha

Algunos futbolistas de Racing salieron a ver cómo estaba la cancha del Parque Viera, antes del calentamiento previo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/1962243313131454725&partner=&hide_thread=false

Racing confirmó a sus 11

Este es el equipo titular de Racing ante Peñarol por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/1962246294413381648&partner=&hide_thread=false

Leonardo Fernández como titular en Peñarol

Estos son los 11 titulares de Peñarol con Leonardo Fernández, quien vuelve de su lesión, como sorpresa:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1962244047998714350&partner=&hide_thread=false

El probable equipo de Peñarol

El equipo que trascendió que puede poner Diego Aguirre sería con Brayan Cortés; Pedro Milans, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade; Javier Cabrera, Eric Remedi; David Terans y Maximiliano Pereira.

Racing llegó a su vez a la cancha

El rival de los aurinegros, que este domingo oficia de local en el Parque Viera, arribó al mismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/1962240915247923660&partner=&hide_thread=false
Peñarol ya está en el Parque Viera

Los aurinegros arribaron temprano al escenario para enfrentar a Racing.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1962237578997858352&partner=&hide_thread=false

Comenzó a llover en el Parque Viera

A falta de poco menos de una hora y media para el partido, comenzó a llover suavemente en el Parque Viera.

Racing tiene sus convocados para enfrentar a los carboneros

Estos son los jugadores convocados por Racing para el encuentro:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/1962191321780675013&partner=&hide_thread=false
Estos son los convocados de Peñarol

Diego Aguirre dio a conocer este domingo cerca del mediodía, los convocados de Peñarol para este partido ante Racing. Son estos:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/1962178296143053075&partner=&hide_thread=false

¿Por dónde se puede ver el partido Racing vs Peñarol?

El encuentro entre ambos de puede ver a través de VTV Plus y en streaming, en Disney +.

Live Blog Post

Esteban Ostojich será el árbitro del partido

El juez encargado del encuentro será Esteban Ostojich.

Miramar Misiones vs Nacional por el Torneo Apertura 2025 Esteban Ostojich.jpeg
Esteban Ostojich, árbitro de Miramar vs Nacional

Esteban Ostojich, árbitro de Miramar vs Nacional

Comienza la cobertura del partido Racing vs Peñarol

Aquí se inicia la cobertura de Referí del partido entre Racing vs Peñarol por la quinta fecha del Torneo Clausura.

