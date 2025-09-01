Los 27 convocados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Chile

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer este lunes la lista de 27 jugadores convocados por Marcelo Bielsa para la selección de Uruguay para los partidos contra Perú y Chile por la última doble fecha de Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Uruguay enfrentará el jueves 4 de setiembre a Perú a la hora 20.30 en el Estadio Centenario donde un punto le basta para clasificarse al Mundial entre los seis primeros de las Eliminatorias.

El martes 9 de setiembre, a la hora 20.30, Uruguay jugará contra Chile de visitante en su último partido.

Goleros Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre), Santiago Mele (Junior de Barranquilla) y Franco Israel (Torino) .

ELIMINATORIAS Tres suspendidos y tres lesionados en la selección de Uruguay: ¿qué variantes tiene Marcelo Bielsa para armar el equipo ante Perú este jueves por Eliminatorias?

SELECCIÓN URUGUAYA El acompañante muy especial que viajó junto a Giorgian De Arrascaeta para que el futbolista se uniera a la selección uruguaya para las Eliminatorias

Laterales derechos: Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Guillermo Varela (Flamengo) y José Luis Rodríguez (Vasco da Gama).

Zagueros centrales: Sebastián Cáceres (América de México), Santiago Bueno (Wolverhampton), Ronald Araujo (Barcelona) y Mathías Olivera (Napoli).

Laterales izquierdos: Matías Viña (Flamengo), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis).

Volantes son Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo).

Extremos: Facundo Pellistri (Panathinaikos), Brian Rodríguez (América de México), Cristian Olivera (Gremio), Ignacio Laquintana (Red Bull Bragantino) y Kevin Amaro (Liverpool).

Los centrodelanteros son Darwin Núñez (Al Hilal), Rodrigo Aguirre (América de México) y Federico Viñas (Oviedo).

Gzyd-jNWkAAma1i

Con respecto a las últimas convocatorias regresa Matías Viña, ya recuperado de su operación de ligamentos cruzados de rodilla, Federico Viñas, por la misma razón, y Darwin Núñez por su sanción impuesta por Conmebol.

Están suspendidos para jugar ante Perú Ronald Araujo y Nahitan Nández por acumulación de amarillas, y Darwin Núñez por la sanción que Conmebol le impuso por participar en incidentes en la Copa América de Estados Unidos 2024, contra hinchas de Colombia.

Los tres pueden jugar contra Chile.

Están lesionados y no fueron convocados José María Giménez, Nicolás De La Cruz y Maximiliano Araújo.