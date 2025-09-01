Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / ELIMINATORIAS

Los 27 convocados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Chile

Mirá quiénes son los 27 jugadores que Marcelo Bielsa convocó para la última doble fecha de Eliminatorias donde Uruguay jugará contra Perú y Chile y necesita un solo punto para clasificar al Mundial

1 de septiembre 2025 - 18:10hs
Matías Viña

Matías Viña

Foto: Megan Briggs/Getty Images/AFP

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer este lunes la lista de 27 jugadores convocados por Marcelo Bielsa para la selección de Uruguay para los partidos contra Perú y Chile por la última doble fecha de Eliminatorias para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Uruguay enfrentará el jueves 4 de setiembre a Perú a la hora 20.30 en el Estadio Centenario donde un punto le basta para clasificarse al Mundial entre los seis primeros de las Eliminatorias.

El martes 9 de setiembre, a la hora 20.30, Uruguay jugará contra Chile de visitante en su último partido.

Los convocados de Marcelo Bielsa

Goleros Sergio Rochet (Inter de Porto Alegre), Santiago Mele (Junior de Barranquilla) y Franco Israel (Torino).

De Arrascaeta celebra su segundo gol contra Ghana
SELECCIÓN URUGUAYA

El acompañante muy especial que viajó junto a Giorgian De Arrascaeta para que el futbolista se uniera a la selección uruguaya para las Eliminatorias

Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya
ELIMINATORIAS

Tres suspendidos y tres lesionados en la selección de Uruguay: ¿qué variantes tiene Marcelo Bielsa para armar el equipo ante Perú este jueves por Eliminatorias?

Laterales derechos: Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Guillermo Varela (Flamengo) y José Luis Rodríguez (Vasco da Gama).

Zagueros centrales: Sebastián Cáceres (América de México), Santiago Bueno (Wolverhampton), Ronald Araujo (Barcelona) y Mathías Olivera (Napoli).

Laterales izquierdos: Matías Viña (Flamengo), Joaquín Piquerez (Palmeiras) y Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis).

Volantes son Federico Valverde (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Emiliano Martínez (Palmeiras), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga) y Giorgian De Arrascaeta (Flamengo).

Extremos: Facundo Pellistri (Panathinaikos), Brian Rodríguez (América de México), Cristian Olivera (Gremio), Ignacio Laquintana (Red Bull Bragantino) y Kevin Amaro (Liverpool).

Los centrodelanteros son Darwin Núñez (Al Hilal), Rodrigo Aguirre (América de México) y Federico Viñas (Oviedo).

Gzyd-jNWkAAma1i

Con respecto a las últimas convocatorias regresa Matías Viña, ya recuperado de su operación de ligamentos cruzados de rodilla, Federico Viñas, por la misma razón, y Darwin Núñez por su sanción impuesta por Conmebol.

Están suspendidos para jugar ante Perú Ronald Araujo y Nahitan Nández por acumulación de amarillas, y Darwin Núñez por la sanción que Conmebol le impuso por participar en incidentes en la Copa América de Estados Unidos 2024, contra hinchas de Colombia.

Los tres pueden jugar contra Chile.

Están lesionados y no fueron convocados José María Giménez, Nicolás De La Cruz y Maximiliano Araújo.

Temas:

selección uruguaya Marcelo Bielsa AUF Perú Chile

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup
FINAL DE LA LEAGUES CUP

Lo que dijo sobre el escupitajo de Luis Suárez y la reacción de jugadores de Inter Miami, el DT del equipo, Javier Mascherano

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
LEAGUES CUP

La insólita reacción de Luis Suárez, quien escupió a un integrante del cuerpo técnico rival tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami; mirá el video

Luis Suárez en Inter Miami

La dura sanción a la que se expone Luis Suárez por su escupitajo en la final de la Leagues Cup; mirá los castigos que ha tenido en su carrera

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos