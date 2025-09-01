Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

El acompañante muy especial que viajó junto a Giorgian De Arrascaeta para que el futbolista se uniera a la selección uruguaya para las Eliminatorias

El media punta de Flamengo no llegó solo a Montevideo; El acompañante muy especial que viajó junto a Giorgian De Arrascaeta para que el futbolista se uniera a la selección uruguaya para las Eliminatorias

1 de septiembre 2025 - 12:52hs
De Arrascaeta celebra su segundo gol contra Ghana
De Arrascaeta celebra su segundo gol contra Ghana KHALED DESOUKI / AFP

Mientras la selección uruguaya comenzó a prepararse para lo que será un encuentro trascendente ante Perú este jueves desde la hora 20.30 en el Estadio Centenario, el cual le puede dar la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, Giorgian De Arrascaeta viajó en el avión junto a su perro.

De Arrascaeta viajó con su perro en el avión

Giorgian De Arrascaeta viajó este lunes directamente desde Rio de Janeiro para sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya de cara a la doble fecha FIFA por Eliminatorias contra Perú y Chile.

El momento de la polémica con la gorra en el US Open
TENIS

Le robó la gorra a un niño en el US Open y quedó filmado por las cámaras: fue escrachado, tuvo que pedir disculpas y su empresa ha sido criticada en la red

El festejo desaforado de Marcelo Bielsa tras el triunfo de la selección de Uruguay ante Colombia por Eliminatorias
SELECCIÓN URUGUAYA

La selección uruguaya quiere sellar su pasaje al Mundial 2026 este jueves ante Perú en un día con historia que siempre se recuerda

No se quiere perder el choque contra los peruanos que puede darle la clasificación a la celeste al Mundial 2026.

El encuentro frente a Perú, que se jugará el 4 de setiembre, hace recordar a los seguidores de la selección uruguaya acerca de lo que fue, en esa misma fecha, pero 42 años antes, la fractura de Fernando Morena ante Venezuela por la Copa América de 1983.

El viaje de De Arrascaeta hacia Montevideo de este lunes, lo realizó junto a su esposa, pero sumó también en el avión a su perro, al cual mostró muy orgulloso.

Aquí se puede ver su posteo:

arrascaeta
Giorgian De Arrascaeta viaj&oacute; desde Rio de Janeiro a Montevideo y en el avi&oacute;n, adem&aacute;s de su esposa, lo acompa&ntilde;&oacute; su perro

Giorgian De Arrascaeta viajó desde Rio de Janeiro a Montevideo y en el avión, además de su esposa, lo acompañó su perro

Temas:

selección uruguaya Giorgian De Arrascaeta Eliminatorias Perú Chile Mundial 2026 Marcelo Bielsa

Seguí leyendo

Las más leídas

Luis Suárez tras la final de la Leagues Cup
FINAL DE LA LEAGUES CUP

Lo que dijo sobre el escupitajo de Luis Suárez y la reacción de jugadores de Inter Miami, el DT del equipo, Javier Mascherano

Luis Suárez escupió a un integrante del cuerpo técnico de Seattle Sounders tras perder con Inter Miami la final de la Leagues Cup
LEAGUES CUP

La insólita reacción de Luis Suárez, quien escupió a un integrante del cuerpo técnico rival tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami; mirá el video

Maximiliano Silvera festeja su gol para Peñarol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Racing 1-4 Peñarol: el equipo de Diego Aguirre ganó con una gran ambición y una potencia ofensiva tremenda

Javier Méndez de Peñarol celebra su gol ante Racing por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la goleada de Peñarol sobre Racing

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos