El acompañante muy especial que viajó junto a Giorgian De Arrascaeta para que el futbolista se uniera a la selección uruguaya para las Eliminatorias

Mientras la selección uruguaya comenzó a prepararse para lo que será un encuentro trascendente ante Perú este jueves desde la hora 20.30 en el Estadio Centenario, el cual le puede dar la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, Giorgian De Arrascaeta viajó en el avión junto a su perro.

Los jugadores citados por Marcelo Bielsa, se siguen sumando al Complejo Uruguay Celeste para esta doble fecha FIFA ante los peruanos y luego, contra Chile el próximo martes 9 en Santiago a la misma hora.

Giorgian De Arrascaeta viajó este lunes directamente desde Rio de Janeiro para sumarse a los entrenamientos de la selección uruguaya de cara a la doble fecha FIFA por Eliminatorias contra Perú y Chile.

SELECCIÓN URUGUAYA La selección uruguaya quiere sellar su pasaje al Mundial 2026 este jueves ante Perú en un día con historia que siempre se recuerda

No se quiere perder el choque contra los peruanos que puede darle la clasificación a la celeste al Mundial 2026.

El encuentro frente a Perú, que se jugará el 4 de setiembre, hace recordar a los seguidores de la selección uruguaya acerca de lo que fue, en esa misma fecha, pero 42 años antes, la fractura de Fernando Morena ante Venezuela por la Copa América de 1983.

El viaje de De Arrascaeta hacia Montevideo de este lunes, lo realizó junto a su esposa, pero sumó también en el avión a su perro, al cual mostró muy orgulloso.

Aquí se puede ver su posteo: