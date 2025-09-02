Mientras entrena con la selección uruguaya para enfrentar a Perú por Eliminatorias, Giorgian De Arrascaeta busca renovar con Flamengo; mirá los cuatro homenajes que el club le hizo este año

La selección uruguaya continúa con sus entrenamientos en el Complejo Uruguay Celeste para el encuentro de este jueves a la hora 20.30 en el Estadio Centenario contra Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, en el que los celestes pueden clasificar directamente al mismo. En tanto, Giorgian De Arrascaeta entrena con el grupo, y en Brasil informan que quiere reabrir las conversaciones con Flamengo para renovar su contrato.

Mientras piensa en el partido ante Perú por las Eliminatorias defendiendo una vez más a la selección uruguaya, Giorgian De Arrascaeta también tiene su futuro en su cabeza.

En ese contexto, el diario O Globo de Brasil informó que el uruguayo quiere reabrir conversaciones para renovar su contrato con Flamengo, algo que se había estancado en la última conversación entre su club y su representante, Daniel Fonseca.

De Arrascaeta tiene vínculo hasta finales del próximo año, y no oculta su deseo de quedarse más tiempo y terminar su carrera en el club en el que es ídolo.

El media punta de la selección uruguaya y su representante, Daniel Fonseca, iniciaron negociaciones en el primer semestre, y la directiva les pidió que presentaran una oferta. El jugador propuso un contrato hasta finales de 2028 con un aumento salarial, pero la respuesta de Flamengo fue negativa en ese momento.

Según O Globo, la directiva planea retomar las conversaciones con De Arrascaeta luego de esta doble fecha FIFA con Uruguay.

La idea es llegar a un acuerdo antes de diciembre, previo a que el jugador entre en el último año de su contrato (2026).

De Arrascaeta es el mayor goleador y el mayor asistente de Flamengo en 2025, con 16 goles y 13 asistencias.

Solo en lo que va de 2025, el uruguayo de 31 años recibió cuatro homenajes:

• Camiseta por el récord de títulos en la historia del club (15, junto con Bruno Henrique).

• Cuadro por los 300 partidos con Flamengo.

• Plato por el récord de asistencias en la historia del Brasileirao (78).

• Batuta de maestro por superar la marca de 100 asistencias con Flamengo.