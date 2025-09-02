Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

Mientras entrena con la selección uruguaya para enfrentar a Perú por Eliminatorias, Giorgian De Arrascaeta busca renovar con Flamengo; mirá los cuatro homenajes que el club le hizo este año

Giorgian De Arrascaeta es el máximo ídolo en la actualidad de Flamengo, y mientras practica con Uruguay pensando en Perú por Eliminatorias, busca renovar con la institución carioca, que en lo que va del año, ya le hizo cuatro homenajes

2 de septiembre 2025 - 14:59hs
Giorgian de Arrascaeta selección uruguaya Copa América 2024

Giorgian de Arrascaeta selección uruguaya Copa América 2024

FOTO: AFP

La selección uruguaya continúa con sus entrenamientos en el Complejo Uruguay Celeste para el encuentro de este jueves a la hora 20.30 en el Estadio Centenario contra Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, en el que los celestes pueden clasificar directamente al mismo. En tanto, Giorgian De Arrascaeta entrena con el grupo, y en Brasil informan que quiere reabrir las conversaciones con Flamengo para renovar su contrato.

De Arrascaeta y Flamengo

Mientras piensa en el partido ante Perú por las Eliminatorias defendiendo una vez más a la selección uruguaya, Giorgian De Arrascaeta también tiene su futuro en su cabeza.

En ese contexto, el diario O Globo de Brasil informó que el uruguayo quiere reabrir conversaciones para renovar su contrato con Flamengo, algo que se había estancado en la última conversación entre su club y su representante, Daniel Fonseca.

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Pablo Alcoba y su gemelo, Mateo Alcoba, fueron llamados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

¿Quiénes son los hermanos gemelos Pablo y Mateo Alcoba citados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya?

De Arrascaeta tiene vínculo hasta finales del próximo año, y no oculta su deseo de quedarse más tiempo y terminar su carrera en el club en el que es ídolo.

El media punta de la selección uruguaya y su representante, Daniel Fonseca, iniciaron negociaciones en el primer semestre, y la directiva les pidió que presentaran una oferta. El jugador propuso un contrato hasta finales de 2028 con un aumento salarial, pero la respuesta de Flamengo fue negativa en ese momento.

Giorgian De Arrascaeta con su batuta
Giorgian De Arrascaeta con su batuta

Giorgian De Arrascaeta con su batuta

Según O Globo, la directiva planea retomar las conversaciones con De Arrascaeta luego de esta doble fecha FIFA con Uruguay.

La idea es llegar a un acuerdo antes de diciembre, previo a que el jugador entre en el último año de su contrato (2026).

De Arrascaeta es el mayor goleador y el mayor asistente de Flamengo en 2025, con 16 goles y 13 asistencias.

Solo en lo que va de 2025, el uruguayo de 31 años recibió cuatro homenajes:

• Camiseta por el récord de títulos en la historia del club (15, junto con Bruno Henrique).

• Cuadro por los 300 partidos con Flamengo.

• Plato por el récord de asistencias en la historia del Brasileirao (78).

• Batuta de maestro por superar la marca de 100 asistencias con Flamengo.

Temas:

selección uruguaya Giorgian De Arrascaeta Flamengo Estadio Centenario Eliminatorias Perú

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Viña
ELIMINATORIAS

Los 27 convocados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Chile

Facundo Pellistri y Federico Valverde con la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Los resultados que necesita Uruguay para clasificar al Mundial 2026 este jueves ante Perú

Hinchas de Uruguay con bandera de Marcelo Bielsa
ELIMINATORIAS

AUF regala entradas para el partido Uruguay vs Perú; mirá cuántos boletos se han vendido para el último partido de la selección en el Centenario por las Eliminatorias

Gonzalo Carneiro de Nacional
NACIONAL

Pase a Peñarol, peleas y malos tratos con el DT: los rumores sobre Gonzalo Carneiro que Sebastián Eguren negó y la aclaración de lo que pasó con el delantero de Nacional

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos