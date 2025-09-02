Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Expectativa en Nacional por el lanzamiento de la nueva camiseta celeste que los tricolores utilizarán en setiembre

Nacional lleva adelante la iniciativa de la camiseta celeste desde el año 2011 en homenaje al 13 de setiembre de 1903

2 de septiembre 2025 - 14:45hs
Nacional lanzó su nueva camiseta celeste en homenaje al centenario de la primera vuelta olímpica en París 1924

Nacional se prepara para el lanzamiento de su nueva camiseta celeste 2025, el modelo Away 3, que año a año es utilizada en el mes de setiembre en homenaje al 13 de setiembre de 1903, fecha en que la selección uruguaya fue representada por el equipo tricolor.

La flamante casaca saldrá esta semana y se espera que sea estrenada el próximo domingo en el partido ante Racing en el Gran Parque Central, según indicaron a Referí desde el club de La Blanqueada.

Nacional lanzó su nueva camiseta celeste en homenaje al centenario de la primera vuelta olímpica en París 1924

Por el momento, el Departamento de Marketing del club y la firma de indumentaria que viste al equipo trabajan en los detalles para su presentación y no se han dado a conocer detalles de la nueva versión.

Gonzalo Carneiro de Nacional
NACIONAL

Pase a Peñarol, peleas y malos tratos con el DT: los rumores sobre Gonzalo Carneiro que Sebastián Eguren negó y la aclaración de lo que pasó con el delantero de Nacional

Daniel Carreño en Al Wehda
NACIONAL

Daniel Carreño: la "esperanza" de volver a Nacional a hacer una trabajo "importante" en lo internacional y el "ego" que tendrá que dejar para un regreso

El año pasado, para la edición 2024, se recordó a la gesta de Uruguay en Colombes, donde el seleccionado uruguayo participó y ganó los Juegos Olímpicos de París 1924.

Fue "un homenaje a aquel mítico triunfo de Uruguay donde una vez más, Nacional representó al país”, destacaron los tricolores.

whatsapp-image-2023-09-03-at-19-31-12-1-jpeg..webp
Nacional con la celeste 2023
Nacional con la celeste 2023

Nacional lleva adelante la iniciativa de la camiseta celeste desde el año 2011, presentando desde entonces en cada setiembre un nuevo modelo.

