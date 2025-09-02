La inesperada revelación de Jorge Porcel Jr. sobre el grande del fútbol uruguayo del que es hincha; mirá el video con Pablo Carrozza

La inesperada revelación de Jorgito Porcel Jr. sobre el grande del fútbol uruguayo del que es hincha

Jorge Porcel Jr., el mediático argentino hijo del humorista Jorge Porcel, reveló que es hincha de uno de los grandes del fútbol uruguayo al participar de un programa junto al periodista argentino Pablo Carrozza , reconocido seguidor de Nacional.

Suscribite por USD 3,45 al mes

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Porcel Jr. reveló que el también es hincha de los tricolores, en el stream Sindicato Vencido que también conduce Emiliano Coronitti.

“¿Sos de Uruguay, bo? Por la tricolor”, le preguntó Procel Jr. a Carrozza, quien tiene stickers de Nacional en su termo.

“No soy de Uruguay pero sí soy hincha de Nacional”, le respondió el periodista.

La inesperada revelación de Jorgito Porcel Jr. sobre el grande del fútbol uruguayo del que es hincha La inesperada revelación de Jorgito Porcel Jr. sobre el grande del fútbol uruguayo del que es hincha

“Yo también, la tricolor”, agregó Porcel Jr.

Pablo Carrozza tras el clásico del 3-0 de Peñarol Pablo Carrozza tras el clásico del 3-0 de Peñarol

La respuesta sorprendió a Carrozza. “No me imaginé nunca en la vida que Jorgito Procel Jr. iba a ser hincha de Nacional”.

“En Uruguay, sí”, le respondió el mediático y humorista.