El Observador / Fútbol / FÚTBOL URUGUAYO

La inesperada revelación de Jorge Porcel Jr. sobre el grande del fútbol uruguayo del que es hincha; mirá el video con Pablo Carrozza

Jorgito Porcel Jr., el mediático argentino hijo del humorista Jorge Porcel, reveló que es hincha de uno de los grandes del fútbol uruguayo; mirá el video

2 de septiembre 2025 - 10:26hs

Jorge Porcel Jr., el mediático argentino hijo del humorista Jorge Porcel, reveló que es hincha de uno de los grandes del fútbol uruguayo al participar de un programa junto al periodista argentino Pablo Carrozza, reconocido seguidor de Nacional.

Porcel Jr. reveló que el también es hincha de los tricolores, en el stream Sindicato Vencido que también conduce Emiliano Coronitti.

1708454605428.webp
Jorge Porcel Jr
Jorge Porcel Jr

“¿Sos de Uruguay, bo? Por la tricolor”, le preguntó Procel Jr. a Carrozza, quien tiene stickers de Nacional en su termo.

“No soy de Uruguay pero sí soy hincha de Nacional”, le respondió el periodista.

“Yo también, la tricolor”, agregó Porcel Jr.

Pablo Carrozza tras el clásico del 3-0 de Peñarol
La respuesta sorprendió a Carrozza. “No me imaginé nunca en la vida que Jorgito Procel Jr. iba a ser hincha de Nacional”.

“En Uruguay, sí”, le respondió el mediático y humorista.

Temas:

Jorge Porcel Jr Fútbol Uruguayo Pablo Carrozza Nacional

