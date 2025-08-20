"Peñarol gallineó y está más eliminado que mensaje de la China Suárez": la reacción de Pablo Carrozza, periodista e hincha de Nacional, y el palo a Diego Aguirre por algo "insólito"

El periodista argentino Pablo Carrozza , quien es reconocido hincha de Nacional, hizo un picante análisis de la victoria de Racing ante los carboneros de este martes en Avellaneda , donde los carboneros quedaron eliminados de la Copa Libertadores en octavos de final.

“Peñarol se quedó afuera de la Copa Libertadores de América, no pudo clasificar a cuartos de final el equipo de Aguirre y compañía”, comenzó en su video de YouTube.

“Peñarol, te lo dije hace mucho tiempo: estás más eliminado que mensaje de la China Suárez”, agregó. “Me hacían memes, subían Twitter, historias de Instagram, y un montón de cosas que estaban preparando porque sabían perfectamente que si Peñarol ganaba la sacaban a la cancha. Y no pudieron. Perdieron a lo Peñarol y como Nacional, en los descuentos”.

Además, cuestionó al entrenador Diego Aguirre cuando en el final les dio ingreso a Leo Fernández, Luchas Hernández y Leandro Umpiérrez , cuando estaba 2-1 Racing y parecía que se iba a penales, y luego llegó el gol del 3-1 para la academia.

“Con algo insólito que no lo vi en mi vida: con el técnico Aguirre que pone tres tipos que estaban no fríos, recontra helados, para patear los penales, y no se dio cuenta que en la última pelota del partido tenían que ir a marcar. Y ahí aparece Pardo. Y Racing que termina ganando este partido”, dijo.

20250819 FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Penarol's head coach Diego Aguirre gestures during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's Racing and Uruguay's Penarol at the Presidente Juan Domingo Peron (El Cilindr Diego Aguirre Foto: Luis Robayo / AFP

“Aguirre, muy linda la camisa celeste de colectivero, el partido lo perdés vos y tus jugadores porque si vos pones a un chabón que está lesionado y a dos tipos que patean penales. ¿Qué es esto? Fútbol americano, que de repente cambian todos y entran los que no jugaron y van a patera penales”.

"Este pibe de los 7 palos que creo que se llama Leo Fernández, el 10, que no jugó, entra y supongamos que patea un penal. ¿Está con la cabeza puesta en el partido? No, estuvo con la cabeza puesta en el banco de suplente a ver si entraba o no entraba. Y de repente a los 90 lo pones en la cancha como si fuera un penalero en un torneo de potrero del Kun Agüero organizado en Villa la Ñata, el chabón tiene que meterse en el partido, que lo putee toda la gente, y encima patera un penal y hacerlo. Y así con dos más, a mi me parece raro", dijo.

"Distinto es el caso del arquero porque el arquero no tiene tanto que perder”, comentó, con respecto al cambio de goleros que hizo Gustavo Costas por si el partido iba a penales.

“Lo mejor hasta ahora de la Copa Libertadores, por lo que significó”, agregó sobre el vibrante partido.

El periodista también se acordó de los hinchas aurinegros: “Sé que los de Peñarol están llorando”.

“Con las lágrimas de los hinchas de Peñarol podemos hacer un nuevo Río de la Plata y poner el Buquebus arriba, donde mañana vaya la Barra Ámsterdam y llegue llorando hasta el otro lado y diga ‘la Copa Libertadores no se hizo para nosotros, vayamos a jugar con Boston River, con Miramar Misiones, con Juventud de las Piedras, pero no pensemos en Vélez, en seguir en la Copa Libertadores’. Porque a este equipo no le da, porque el fútbol uruguayo tiene mucho menos de lo que puede llegar a tener el fútbol argentino” .

Embed - Racing vs Peñarol (3-1) | Análisis picante | El manya está más afuera que un timbre | Reacción!!

“Peñarol se durmió una siesta”, señaló Carrozza sobre el gol del 3-1.

También mencionó que Racing tiene “mística” porque ganó la Copa Sudamericana recientemente y Peñarol no.

“¿Qué les hacía pensar a los hinchas de Peñarol que hombre por hombre estaban por encima de Racing?, comentó.

Con respecto al penal que pitó Roldán, señaló: “Para mí hay un claro penal”.

Carrozza también recordó que los hinchas de Racing “fueron a tirar bombas de estruendo al hotel de Peñarol” y que por eso “no durmieron” antes del partido.

También recordó cuando en el partido de ida los hinchas de Racing fueron al “Panteón del Siglo”, como llamó al Campeón del Siglo, y tuvieron que esperar varias horas para salir de la tribuna.

"Lo de Peñarol es un espanto. Creo que Peñarol gallineó sin lugar a dudas por Copa Libertadores. Así como a River le pusieron la gallina en un partido con Peñarol, si bien a Peñarol ya le decían la gallina, lo digo con todo el respeto del mundo, siento que hoy gallineó muchísimo frente a Racing y en los descuentos a lo Nacional, aparece Pardo, convierte el tanto que le da a Racing la clasificación", comentó.