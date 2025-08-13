"Tengo miedo de que Peñarol clasifique a cuartos de final": el análisis del periodista Pablo Carrozza tras el partido ante Racing

Pablo Carrozza , periodista argentino y reconocido simpatizante de Nacional , analizó en su canal de YouTube el triunfo por 1-0 de Peñarol ante Racing por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y reconoció tener miedo de que el aurinegro logre la clasificación a la siguiente ronda.

En su alocución comienza siendo tajante: "Les voy a ser absolutamente sincero a todos ustedes: me quiero cortar las pelotas con una galletita de agua. Tengo miedo de que Peñarol clasifique a cuartos de final, quiero que se quede afuera. Creo que tiene la gran chance de clasificar, sobre todo si se mete atrás en el próximo partido y juega como juega históricamente, que es pegarle de punta y para arriba, conociendo sus limitaciones".

Posteriormente, haciendo más énfasis en el juego de Racing y la postura que adoptó en el Campeón del Siglo, dijo: "A Racing le puede llegar a costar muchísimo, como le costó hoy. El negocio fue todo de Peñarol, que entendió cómo jugar en la Copa Libertadores. Racing nunca se dio cuenta".

"Me parece muy arriesgado si Racing cree que le puede ganar a este Peñarol 2-0 porque si hay algo que no negocia Peñarol es pegar . No es que necesita a Leo Fernández . De hecho, entiendo que tenga un esguince, pero arruga; vale menos de lo que dicen que vale, no es un fenómeno" , agregó Carrozza.

Por otro lado, el periodista reconoció que hubo un determinado momento del encuentro que cambió las cosas: "Yo creo que hubo un quiebre que fue la no expulsión de Maravilla Martínez. Eso sacó del partido a Racing porque pensaron que se iba expulsado y no podía jugar la revancha. Ahí se empezaron a apagar", exclamó.

"Maravilla estuvo bien marcado por los dos centrales de Peñarol y es ahí cuando Racing no tuvo variantes. Si vos querés jugar de esa manera, lo que tenés que hacer es poner dos tanques. Racing no tuvo esa amplitud por los laterales que suele tener porque Peñarol preparó el partido y porque Racing no se si se asustó por el escenario o qué", desarrolló.

"Hay una diferencia de jerarquía abismal; Peñarol ni siquiera es puntero del Torneo Uruguayo. No está cerca de Racing en lo futbolístico, pero le ganó metiendo. En la famosa ‘batalla de Montevideo’ no se va a achicar, porque el uruguayo puede reemplazar lo que le falta de fútbol con garra", expresó.

Pablo Carrozza reconoció que mereció ganar Peñarol

Haciendo el balance final del desarrollo del encuentro, Carrozza dijo: "Yo dije que Peñarol estaba más eliminado que mensaje de la China Suárez y, obviamente, vinieron a cargarme porque saben que yo soy hincha de Nacional, del club grande de Uruguay, pero los hinchas están aprovechando este veranito de Libertadores y están festejando", mencionó en primera instancia.

"No sé qué partido leyó Costas en la previa, no sé si vio el partido que jugó Peñarol contra Nacional. Peñarol es esto, te mostró todas las cartas. Aguirre es un bicho de Copa Libertadores" expresó.

Embed - Peñarol vs Racing (1-0) | Análisis picante | El equipo de Costas quedó muy complicado | Reacción!!

Además, sobre Peñarol agregó: "No tienen problemas, juegan de esta manera. Así tiene que jugar un equipo que, en los papeles y presupuestario, es mucho menos, porque Peñarol en la liga argentina no está para competir con Racing, sino para no irse al descenso. Vas a jugar la Copa Libertadores a la cancha de Peñarol, no es que la fuiste a jugar a la de Nacional o Brasil, donde los jugadores se pueden llegar a cagar. Se tenían que agrandar en la cancha de Peñarol y, sin embargo, se los comió la coyuntura".

"Peñarol no tiene grandes jugadores. Los que puso hoy, no tengo dudas que son todos suplentes en la liga argentina. Arezo podría llegar a jugar en Lanús o Banfield, lo de Silvera es espantoso, Remedi era suplente en San Lorenzo, el Cangrejo Cabrera es un jugador común y en Uruguay parece que es el mejor. Peñarol tiene un plantel de recontra cabotaje, pero con la diferencia de que les enseñan a jugar la Copa Libertadores", afirmó Carrozza.

Por último, le envió un mensaje a Gustavo Costas: "Llamame y te digo a qué juegan los equipos de Aguirre. Te van a poner una banda de picapiedras en el fondo y Racing se va a empezar a impacientar. Yo sé que Peñarol es el equipo del poder. Pero, Costas, si jugabas a otra cosa, este equipo de Aguirre no te ganaba ni de casualidad", sentenció.