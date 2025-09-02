Dólar
Plaza Colonia ratificó a Sebastián Díaz en el cargo a días de jugar con Peñarol: es el único DT que lleva más tiempo que Diego Aguirre en su equipo

En 11 días, Plaza Colonia jugará contra Peñarol y dos veces ante Nacional y la dirigencia decidió respaldarlo públicamente en el cargo de entrenador

2 de septiembre 2025 - 13:56hs
Sebastián Díaz, DT de Plaza Colonia

Plaza Colonia emitió un comunicado en las últimas horas para respaldar a su entrenador Sebastián Díaz en el cago, a días de que el patablanca enfrente a Peñarol por el Torneo Clausura y a Nacional por Copa AUF Uruguay y el Clausura.

Plaza, que no había usado sus redes sociales desde el 24 de mayo, expresó en el comunicado: "Ante los trascendidos de prensa, comentarios en redes sociales y las consultas constantes de empresarios y periodistas, desde el Club Plaza Colonia sentimos que es momento de dirigirnos a nuestros hinchas, socios, medios de comunicación y a toda la familia Patablanca para expresar unas palabras en este momento delicado que atraviesa nuestra institución en el plano deportivo".

"Como todos, sentimos la preocupación por los resultados que no reflejan el esfuerzo que se realiza día a día. Pero también entendemos que los procesos deportivos tienen momentos difíciles como el que estamos viviendo, y que atravesarlos con integridad es parte de la identidad que nos define", agregó.

"El actual entrenador del primer equipo, Sebastián Díaz, es una de las personas más importantes en la historia reciente de nuestro club. Ha estado presente en momentos que marcan nuestro crecimiento, tanto como jugador como desde su rol actual, y eso merece respeto, gratitud y consideración. Seba consiguió el ascenso como Jugador en el año 2018, se retiró como futbolista siendo capitán, pasando a dirigir la tercera división del Club siendo Campeón Uruguayo con dicha categoría en el año 2020, fue parte del cuerpo técnico Campeón del Torneo Apertura 2021 en Primera División, y se consagró Campeón Uruguayo de la Segunda División Profesional en el año 2024 consiguiendo un nuevo ascenso a la máxima categoría".

El club valoró "profundamente" el "compromiso" de Díaz y de su cuerpo técnico para luego afirmar que apoyarán "este proceso" en tanto exista "fuerza, convicción y ganas de sacar esto adelante".

"Más allá de los resultados, no queremos perder aquello que nos hace ser Plaza Colonia: Un buen lugar para crecer", agregaron.

Díaz asumió en el cargo en agosto de 2023 en lugar de Álvaro Fernández en una temporada que se había iniciado bajo el mandato de Nicolás Vigneri.

En ese año, Plaza se fue al descenso pero en 2024 volvió al círculo de privilegio como campeón.

El entrenador lleva dos años en el cargo con 76 partidos dirigidos, siendo todo una rareza en el fútbol uruguayo donde en la actual temporada nueve de los 16 equipos cambiaron de entrenador y varios clubes lo hicieron en más de una ocasión.

Díaz supera en permanencia en el cargo a Diego Aguirre, quien está al frente de Peñarol desde noviembre de 2023, es decir, tres meses después de que Díaz asumiera en el patablanca.

Peñarol recibirá justamente este sábado 6 de setiembre, en el Campeón del Siglo, a Plaza Colonia a la hora 18.00.

Luego, el patablanca jugará contra Nacional el jueves 11 de setiembre con Nacional en el Gran Parque Central por octavos de final de la Copa AUF Uruguay y el domingo 14 de setiembre recibirá a Nacional en el Suppici por la séptima fecha del Torneo Clausura.

Los entrenadores de la Liga AUF Uruguaya

Club Entrenador
Boston River Sigue Jadson Viera
Cerro Sigue Tabaré Silva
Cerro Largo Sigue Danielo Núñez
Danubio Gustavo Matosas es interino. Fueron cesados primero Alejandro Apud y luego Juan Manuel Olivera
Defensor Sporting Ignacio Ithurralde tras ser cesado Álvaro Navarro
Liverpool Sigue Joaquín Papa
Miramar Misiones Bernardo Giordano. Arrancó Walter Pandiani y luego siguió Horacio Peralta
Montevideo City Torque Marcelo Méndez. Comenzó Martín Cicotello
Plaza Colonia Sigue Sebastián Díaz
Progreso Leonel Rocco. Empezó Javier Méndez y siguió Alejandro Larrea
Racing Cristian Chambian, que reemplazó a Darío Rodríguez
Nacional Pablo Peirano, tomó el lugar de Martín Lasarte
River Plate Raúl Salazar. Empezó Diego López y siguió Julio Ribas
Juventud Sigue Diego Monarriz
Wanderers Daniel Carreño tras los pasajes de Antonio Pacheco, Juan Manuel Martínez y Alejandro Apud
Peñarol Sigue Diego Aguirre

