La marca de Maximiliano que sorprende en Peñarol en su repertorio de goles con el aurinegro

El delantero de Peñarol Maximiliano Silvera anotó el domingo su primer gol de cabeza desde que llegó a los aurinegros, a comienzos de 2024. El ex Cerrito debió esperar a su partido 78 para celebrar un tanto por esa vía en lo que fue su conquista 27 con el club.

Silvera marcó con una imponente palomita, tras gran centro de Leonardo Fernández, en el partido que Peñarol le ganó 4-1 a Racing , en el Parque Viera, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Todos sus goles anteriores en el club fueron de pierna derecha (16 goles) o de zurda (10 anotaciones) .

En su primer año en Peñarol, Silvera hizo 15 goles , 9 por el Campeonato Uruguayo y 6 por la Copa Libertadores. Disputó 44 partidos.

PEÑAROL La barra Ámsterdam de Peñarol presente en el recibimiento de la esposa de Maximiliano Silvera que se negó a usar un color de Nacional en la fiesta

NACIONAL Lo que dijo Flavio Perchman sobre las versiones de que Nacional irá por Maximiliano Silvera, delantero de Peñarol que vence su contrato

A esos goles se le suma otro tanto importante que hizo el día de su debut, en clásico amistoso ante Nacional, de chilena.

En la actual temporada, Silvera ya suma 34 partidos oficiales con 12 goles.

Lleva 10 por la Liga AUF Uruguay con lo que ya supera su marca del año pasado, aunque en Copa Libertadores bajó significativamente de 6 a 2 tantos.

En Cerrito había hecho 8 goles de cabeza, 4 de ellos en la temporada 2021, la única que jugó en Primera con el equipo donde se formó y en el que militó en la C, en Segunda y en Primera, donde fue el máximo goleador del Campeonato Uruguayo.

Desde su llegada a Peñarol, Silvera es el titular indiscutido en el equipo de Diego Aguirre.

No solo se trata de un goleador. Silvera tiene una enorme capacidad defensiva, realiza un trabajo muy intenso a la hora de la recuperación del balón, se prodiga por todo el campo de juego, pivotea bien, tiene capacidad asociativa y a eso le suma lo más importante para un atacante, el gol. Y en Peñarol, ahora también anota de cabeza.

El detalles de los goles de Maximiliano Silvera en Peñarol