La marca de Maximiliano que sorprende en Peñarol en su repertorio de goles con el aurinegro

El delantero de Peñarol Maximiliano Silvera anotó el domingo su primer gol de cabeza desde que llegó a los aurinegros, a comienzos de 2024. El ex Cerrito debió esperar a su partido 78 para celebrar un tanto por esa vía en lo que fue su conquista 27 con el club.
Silvera marcó con una imponente palomita, tras gran centro de Leonardo Fernández, en el partido que Peñarol le ganó 4-1 a Racing, en el Parque Viera, por la quinta fecha del Torneo Clausura.
Todos sus goles anteriores en el club fueron de pierna derecha (16 goles) o de zurda (10 anotaciones).
En su primer año en Peñarol, Silvera hizo 15 goles, 9 por el Campeonato Uruguayo y 6 por la Copa Libertadores. Disputó 44 partidos.
A esos goles se le suma otro tanto importante que hizo el día de su debut, en clásico amistoso ante Nacional, de chilena.
En la actual temporada, Silvera ya suma 34 partidos oficiales con 12 goles.
Lleva 10 por la Liga AUF Uruguay con lo que ya supera su marca del año pasado, aunque en Copa Libertadores bajó significativamente de 6 a 2 tantos.
En Cerrito había hecho 8 goles de cabeza, 4 de ellos en la temporada 2021, la única que jugó en Primera con el equipo donde se formó y en el que militó en la C, en Segunda y en Primera, donde fue el máximo goleador del Campeonato Uruguayo.
Desde su llegada a Peñarol, Silvera es el titular indiscutido en el equipo de Diego Aguirre.
No solo se trata de un goleador. Silvera tiene una enorme capacidad defensiva, realiza un trabajo muy intenso a la hora de la recuperación del balón, se prodiga por todo el campo de juego, pivotea bien, tiene capacidad asociativa y a eso le suma lo más importante para un atacante, el gol. Y en Peñarol, ahora también anota de cabeza.
El detalles de los goles de Maximiliano Silvera en Peñarol
|Torneo
| Rival
| Gol
|Torneo Apertura 2024
|Cerro 3-0
|Izquierda
| Torneo Apertura 2024
|Deportivo Maldonado 2-1
|Derecha
| Copa Libertadores 2024
|Caracas 5-0
|2 de izquierda, uno de derecha
| Torneo Apertura 2024
|Boston River 3-1
|Derecha
| Copa Libertadores 2024
|Atlético Mineiro 2-3
|Izquierda
| Torneo Apertura 2024
|Liverpool 2-2
|Derecha
| Copa Libertadores 2024
|Atlético Mineiro 2-0
|Izquierda
| Torneo Apertura 2024
|Defensor Sporting 2-0
|Derecha
| Torneo Intermedio 2024
|River Plate 3-1
|Derecha
| Copa Libertadores 2024
|The Strongest 4-0
|Derecha
| Torneo Clausura 2024
|Rampla Juniors 4-0
|Derecha
| Torneo Clausura 2024
|River Plate 1-0
|Derecha
| Torneo Clausura 2024
|Progreso 5-1
|Derecha
| Torneo Apertura 2025
|Progreso 2-1
|Izquierda
| Torneo Apertura 2025
|Nacional 1-1
|Izquierda
| Torneo Apertura 2025
|Wanderers 2-1
|Izquierda
| Torneo Apertura 2025
|Cerro 2-0
|Derecha
| Copa Libertadores 2025
|San Antonio Bulo Bulo 3-0
|2 de derecha
| Torneo Intermedio 2025
|River Plate 3-1
|Izquierda
| Torneo Intermedio 2025
|Liverpool 2-3
|Derecha
| Torneo Intermedio 2025
|Wanderers 2-0
|Izquierda
| Torneo Clausura 2025
|Nacional 3-0
|Derecha
| Torneo Clausura 2025
|River Plate 2-0
|Derecha
| Torneo Clausura 2025
|Racing 4-1
|Cabeza