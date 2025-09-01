Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Ignacio Ruglio quiere cumplir la promesa que le hizo a Juan Pedro Damiani y pedirá que lo nombren presidente honorario de Peñarol

Algo que ideó Ignacio Ruglio hace cinco años, cuando fue electo por primera vez presidente, se hará realidad; cumplirá la promesa que le hizo a Juan Pedro Damiani y pedirá que lo nombren presidente honorario de Peñarol

1 de septiembre 2025 - 17:50hs
Juan Pedro Damiani e Ignacio Ruglio&nbsp;

Juan Pedro Damiani e Ignacio Ruglio 

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, llevará a votación del consejo directivo de este martes la propuesta de nombrar al extitular aurinegro, Juan Pedro Damiani, como presidente honorario de la institución, como le prometió en una charla íntima que tuvieron ambos, a los pocos minutos de haber sido electo por primera vez, el 5 de diciembre de 2020.

Como informó Referí en aquel entonces, "el flamante presidente electo de Peñarol, Ignacio Ruglio, confirmó a la hora 23.45 de este sábado (5 de diciembre de 2020) que nombrará a Juan Pedro Damiani como presidente honorario de la institución carbonera".

Y proseguía: "'Voy a pedir que la asamblea representativa vote por unanimidad a Juan Pedro Damiani como presidente honorario. No quiero revanchismos con Damiani ya que solo tuvimos diferencias en el pensamiento de cómo llevar adelante al club', explicó Ruglio tras reunirse con él en la sala del consejo directivo de la sede durante algunos minutos".

Cinco años después, Ruglio cumplirá su promesa

Según informó una fuente de Peñarol a Referí, finalmente y luego de casi cinco años, Ignacio Ruglio cumplirá su promesa con Juan Pedro Damiani.

La misma fuente aclaró que, entre otras cosas, hará el pedido a la asamblea representativa por lo que significó que Damiani fuera el impulsor de la construcción del Estadio Campeón del Siglo.

A su vez, la idea de Ruglio es que el nombramiento se lleve a cabo oficialmente en una conmemoración que se hará el año que viene, teniendo en cuenta que se cumplirán los 10 años que se inauguró el escenario aurinegro, cuando en marzo vencieron a River Plate argentino de Marcelo Gallardo.

Peñarol tiene hasta ahora, nueve presidentes honorarios. Ellos son: Julio María Sosa, Francisco Tochetti, Constante Turturiello, Alberto Mantrana Garín, Carlos Balsán, Gastón Guelfi, Washington Cataldi, José Pedro Damiani y Julio María Sanguinetti.

Peñarol Ignacio Ruglio Juan Pedro Damiani Presidente honorario Campeón del Siglo

