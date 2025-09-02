Dólar
POLICIAL

Asesinaron a balazos a un joven de 22 años en Las Piedras: hay dos detenidos

Los hombres fueron encontrados cerca de la víctima y la Policía los llevó a declarar como testigos, pero quedaron detenidos debido a lo "errático" de sus versiones

2 de septiembre 2025 - 9:14hs
Policía. (Archivo)

Policía. (Archivo)

Foto: Leonardo Carreño

Un joven de 22 años fue asesinado a balazos este lunes por la noche en Las Piedras y la Policía detuvo a dos personas que estaban en la zona, confirmaron fuentes de la Jefatura de Canelones.

El hecho ocurrió sobre las 23:00 de este lunes en las calles Líber Seregni y 25 de Mayo, en el asentamiento Corfrisa de Las Piedras.

La Policía recibió una denuncia por disparos de arma de fuego en la zona, y cuando llegaron encontraron al joven herido. Fue trasladado a un centro de salud, pero murió horas después debido a los múltiples balazos que recibió.

Las autoridades encontraron a dos hombres cerca de donde hallaron a la víctima, por los que los llevaron a una comisaría para declarar como testigos.

Sin embargo, debido a lo "errático" de sus versiones la Policía se comunicó con la fiscal de Las Piedras, Cecilia Gutiérrez, quien ordenó mantener a ambos detenidos como indagados para que declaren ante ella este martes.

La funcionaria también solicitó diversas pericias a Policía Científica, que trabajó en el lugar del homicidio y se encargará de la autopsia al cuerpo de la víctima.

Las Piedras policía Canelones homicidio

