Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Miércoles:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / PRESUPUESTO

"Tenemos que poner mucha voluntad de conversar, escuchar y sacar las cosas adelante": Topolansky sobre el ingreso del Presupuesto al Parlamento

La dirigente frenteamplista participó este martes de un homenaje al fallecido expresidente José Mujica durante el décimo aniversario de la escuela agraria de UTU en Rincón del Cerro

2 de septiembre 2025 - 16:50hs
Lucía&nbsp;Topolansky﻿

Lucía Topolansky﻿

Foto: Inés Guimaraens

"A todos nos conviene ponernos las pilas y saber que de ahora en más lo que nos dijo la ciudadanía es acordar. Creo que tenemos que poner mucha voluntad de conversar, escuchar y sacar las cosas adelante", dijo en rueda de prensa y añadió que la instancia parlamentaria, donde no hay mayoría en Diputados, "no puede ser un obstáculo".

Tras esto, recordó que ella estuvo "22 años" trabajando con los diferentes proyectos de Presupuesto presentados por las administraciones pasadas y destacó que el mayor "drama" es que "uno recibe miles de delegaciones y todas tienen un cachito de razón, pero la frazada es limitada".

Más noticias
Lucía Topolansky﻿
MUJICA

"Es vivir al lado de un cráter": Lucía Topolansky recordó entre lágrimas a José "Pepe" Mujica y anunció un memorial

durisimo momento: el hombre de 72 anos que murio tras choque multiple en ruta 8 era secretario del club uruguayo de rally
ACCIDENTE

"Durísimo momento": el hombre de 72 años que murió tras choque múltiple en Ruta 8 era secretario del Club Uruguayo de Rally

"No nos conviene a ninguno que el Uruguay se quede sin Presupuesto, es un problema país, no tiene nada que ver con que soy de este partido. Acá tenemos que construir entre todos porque yo no sé si la realidad de no tener mayorías no se instaló de aquí en más", sostuvo.

Finalmente, remarcó que lo "importante" del Poder Legislativo está en que "todos" los que están "sentados" allí tienen una "porción de pueblo atrás".

"Esa representación directa le da una importancia enorme, pero una gigantesca responsabilidad, sea cual sea el partido que esté va a tener que responder por la gente que la puso ahí", cerró.

Topolansky participó este martes de un homenaje al fallecido expresidente José Mujica durante el décimo aniversario de la escuela agraria de UTU en Rincón del Cerro.

Temas:

Topolansky Presupuesto Yamandú Orsi oposición Poder Legislativo

Seguí leyendo

Las más leídas

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves
LAVALLEJA

Un hombre murió tras choque múltiple entre ómnibus, camioneta y dos camiones en Ruta 8: dos personas siguen graves

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para descenso brusco de temperaturas
FRÍO

Metsul anuncia la primera masa de aire frío de la primavera: Uruguay se prepara para "descenso brusco" de temperaturas

Matías Viña
ELIMINATORIAS

Los 27 convocados de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay para la doble fecha de Eliminatorias ante Perú y Chile

Banco de Previsión Social (BPS)
PASIVIDADES

BPS explicó cómo será el aumento aprobado para jubilaciones y pensiones: unos 140.000 pasivos se verán beneficiados

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos